Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

Резкое укрепление гривны в начале месяца стало результатом осознанной стратегии Нацбанка.

https://glavred.info/economics/kogda-zhdat-novogo-skachka-kursa-dollara-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-10690976.html Ссылка скопирована

Появился новый прогноз курса доллара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

НБУ нарастил объёмы валютных интервенций и одновременно укрепил гривну

Резкое укрепление гривны в начале месяца стало результатом осознанной стратегии

НБУ может перейти к его постепенному и контролируемому ослаблению нацвалюты

В начале августа Национальный банк Украины вновь нарастил объёмы валютных интервенций и одновременно укрепил гривну до максимального уровня за последние четыре месяца, удерживая этот курс на протяжении всей прошлой недели.

В еженедельном обзоре финансовых рынков от инвестиционной группы ICU напоминается о том, что в первую неделю месяца НБУ потратил 843 млн долларов из международных резервов на поддержку гривны, а уже на следующей неделе сократил объём продаж валюты до 608 млн долларов.

видео дня

"Укрепив курс гривны до уровня ниже 41,5 грн за доллар в начале месяца, НБУ в основном удерживал его в этом диапазоне, а в пятницу курс ещё больше укрепился — до 41,34 грн/долл. Это минимальный курс доллара с 10 апреля. В то же время по отношению к евро гривна ослабла, поэтому общий номинальный эффективный курс национальной валюты остался почти без изменений", — уточняют аналитики.

/ Инфографика: Главред

По мнению экспертов ICU, столь резкое укрепление гривны в начале месяца стало результатом осознанной стратегии Нацбанка и было главной целью активных интервенций.

"Вполне возможно, что впоследствии НБУ допустит большую волатильность курса, чтобы затем перейти к его постепенному и контролируемому ослаблению", — предполагают специалисты.

/ icu.ua

Курс доллара: прогноз эксперта

Динамика валютного рынка будет определяться рядом ключевых факторов. Как и ранее, основную роль в регулировании ситуации продолжит играть Национальный банк Украины.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, курс доллара, вероятно, останется относительно стабильным, тогда как на поведение евро большее влияние будут оказывать глобальные валютные торги.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Читайте также:

Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред