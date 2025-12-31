Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

Повторные российские обстрелы могут привести к масштабным отключениям электроэнергии, водо- и теплоснабжения в Киеве и области, отмечает эксперт.

В Киеве могут ужесточить графики отключений - какая причина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Повторение российских атак приведет к увеличению графиков отключения света

В Киеве света может не быть по 18 часов в день

Новые ракетно-дронные удары российских оккупационных войск по энергообъектам Украины могут привести к увеличению графиков отключения света для населения. В Киеве продолжительность отключений света может вырасти до 18 часов в сутки. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Повторные удары могут привести к тому, что Киев будет без света до 18 часов в сутки - особенно левый берег, где ситуация уже сейчас значительно хуже. И самое опасное - это не только электричество. Когда без отопления останутся четыре тысячи многоквартирных домов при температуре -12 - это уже совсем другая история", - подчеркнул он.

Попенко отметил, что украинцы уже в определенной степени научились жить с отключениями электроэнергии, однако ситуация кардинально усложняется, когда населенные пункты остаются еще и без водо- и теплоснабжения.

В то же время новые обстрелы могут вызвать длительные отключения света. По его словам, отключение света на 16-18 часов в день становится реальной перспективой для Киева и области.

"Поэтому для таких районов, как Вышгородский и Броварской, которые и так сейчас проблемные, повторные обстрелы ситуацию не улучшат - она станет только хуже", - резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какая ситуация со светом на левом берегу Киева - Yasno

Как писал Главред, на Левобережье Киева энергетики неоднократно пытались вернуться к почасовым графикам отключений электроэнергии, однако из-за изношенности и повреждения сетей были вынуждены снова применять аварийные отключения. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко 29 декабря отмечал, что после массированного удара по столице 27 декабря состояние энергосистемы остается крайне сложным.

"Правый берег города может работать по графикам (что и делает) и ограничения большие. Однако на левом берегу проблемы с состоянием сетей. Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", - отметил Коваленко.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 января во всех областях Украины будут действовать графики отключений электроэнергии.

В Вышгороде энергетикам удалось восстановить электроснабжение в домах жителей после почти четырех суток без света. Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Кроме того, в пострадавших громадах Обуховского района снова заработало теплоснабжение.

В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко убежден, что масштабный блэкаут по всей территории Украины маловероятен.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

