Развод и девичья фамилия: Джессика Альба окончательно разошлась с мужем

Джессика Альба и ее муж также договорились об опеке над детьми и алиментах.

https://glavred.info/starnews/razvod-i-devichya-familiya-dzhessika-alba-finalizirovala-razvod-s-muzhem-10740845.html Ссылка скопирована

Джессика Альба теперь "свободная птица"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Кратко:

О чем договорилась Альба с мужем

Как они разделили имущество

Голливудская актриса Джессика Альба, о разводе которой стало известно еще в прошлом году, завершила бракоразводный процесс с Кэшем Уорреном спустя год после подачи заявления о расторжении их почти двадцатилетнего брака.

По информации таблоида The Daily Mail, бывшие супруги, у которых не было брачного контракта, когда они тайно поженились в 2008 году, договорились не выплачивать друг другу алименты.

видео дня

Джессика Альба и ее муж развелись очень мирно / Фото Instagram/jessicaalba

Согласно судебным документам, они будут совместно воспитывать своих дочерей, 17-летнюю Онор и 14-летнюю Хейвен, и сына Хейса, восьми лет.

46-летний Уоррен получит 3 миллиона долларов в рамках раздела имущества, включая особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 10 миллионов долларов, приобретенный ими в 2017 году.

Эта сумма будет выплачена ему двумя необлагаемыми налогом платежами по 1,5 миллиона долларов каждый: один сейчас, а следующий через год.

Джессика Альба с детьми / instagram.com/jessicaalba

Когда 44-летняя Альба подала на развод в феврале прошлого года, она попросила восстановить свою девичью фамилию, и эта процедура теперь завершена.

Источники отмечают, что развод пары был "чрезвычайно мирным", несмотря на огромные суммы денег и отсутствие брачного контракта.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, которая в сентябре 2025 года рассказала, что ждет первенца, стала мамой девочки. Об этом известная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Накануне известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где впервые показала своего нового возлюбленного.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джессика Альба Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред