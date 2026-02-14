Развод и девичья фамилия: Джессика Альба окончательно разошлась с мужем

Кратко:
- О чем договорилась Альба с мужем
- Как они разделили имущество
Голливудская актриса Джессика Альба, о разводе которой стало известно еще в прошлом году, завершила бракоразводный процесс с Кэшем Уорреном спустя год после подачи заявления о расторжении их почти двадцатилетнего брака.
По информации таблоида The Daily Mail, бывшие супруги, у которых не было брачного контракта, когда они тайно поженились в 2008 году, договорились не выплачивать друг другу алименты.
Согласно судебным документам, они будут совместно воспитывать своих дочерей, 17-летнюю Онор и 14-летнюю Хейвен, и сына Хейса, восьми лет.
46-летний Уоррен получит 3 миллиона долларов в рамках раздела имущества, включая особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 10 миллионов долларов, приобретенный ими в 2017 году.
Эта сумма будет выплачена ему двумя необлагаемыми налогом платежами по 1,5 миллиона долларов каждый: один сейчас, а следующий через год.
Когда 44-летняя Альба подала на развод в феврале прошлого года, она попросила восстановить свою девичью фамилию, и эта процедура теперь завершена.
Источники отмечают, что развод пары был "чрезвычайно мирным", несмотря на огромные суммы денег и отсутствие брачного контракта.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, которая в сентябре 2025 года рассказала, что ждет первенца, стала мамой девочки. Об этом известная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Накануне известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где впервые показала своего нового возлюбленного.
Вас также может заинтересовать:
- Копия мама: Джессика Альба показала свою взрослую дочь
- Теперь официально: Джессика Альба объявила о разводе
- 150 млн: Джессика Альба готовится к битве за детей и имущество
О персоне: Джессика Альба
Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред