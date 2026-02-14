Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

Дизайнеры раскрыли идеальную палитру, которая добавляет роскоши интерьеру.

Названы цвета, которые визуально повышают статус жилья / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Какие цвета делают интерьер дороже

Каковы тренды цвета стен среди дизайнеров

Цвет стен для интерьера — это один из самых мощных инструментов, который может полностью изменить восприятие пространства. Именно оттенок задаёт настроение комнате, влияет на ощущение света, объёма и даже статуса жилья. Правильно подобранная палитра способна сделать интерьер визуально дороже.

Главред разобрался, как выбрать цвет стен чтобы интерьер выглядел дороже?

Мягкие голубые и приглушенные зеленые оттенки, как правило, успокаивают, а яркие цвета, такие как насыщенный желтый, мгновенно добавляют веселья. Если вы стремитесь придать пространству более изысканный и высококлассный вид, то для этой цели у дизайнеров есть идеальная палитра, пишет House Beautiful.

Как выбрать цвет стен - советы дизайнеров

Темно-синий. Этот цвет вне времени. К нему чато обращаются дизайнеры, чтобы придать помещению изысканный вид.

Этот оттенок обладает успокаивающим эффектом, напоминая нам об океане и ночном небе, а также отличается бесконечной универсальностью, особенно в гостиных и кухнях.

Темно-синий следует сочетать с глубоким фиолетовым, пурпурным, золотым и изумрудным.

Цвет "слоновая кость" также всегда сочетается с темно-синим, но если вы хотите создать более насыщенный и драматичный эффект, то используйте теплые золотые тона.

Оливково-зеленый. Этот оттенок популярен не просто так: он способен превратить любую комнату в богатый, спокойный оазис.

Это универсальный оттенок, который одинаково красиво смотрится как на стенах, так и на отделке и дверях. Он хорошо подходит как для современных, так и для традиционных интерьеров, поскольку добавляет изысканности.

Оливково-зеленый цвет хорошо сочетается практически с любым другим цветом, но лучше всего он смотрится с латунью, ярким белым, светлым дубом и верблюжьим цветом. Это также прекрасная альтернатива черному, если вы хотите добавить больше цвета в свой дом.

Насыщенный красный. Этот оттенок - среди фаворитов дизайнеров и ценителей дизайна.

Глубокий и выразительный винно-красный цвет передает роскошную сущность выдержанного вина, вызывая ассоциации с изысканностью и вневременной привлекательностью.

Цвет "бычья кровь" создает глубину, приковывая внимание каждого, кто только что переступил порог, и окутывая его роскошной атмосферой. Этот оттенок можно использовать в библиотеке, медиа-комнате или столовой — в любом месте, где уже царит атмосфера элегантности.

Благодаря своей обволакивающей структуре, он может сделать небольшую комнату еще уютнее, поэтому большие комнаты с высокими потолками — лучший вариант для насыщенного цветом пространства.

Бордовые оттенки следует сочетать с мягкими нейтральными тонами, чтобы уравновесить смелость, а также с черным или темно-серым - для неожиданной дерзости и драматизма.

Темно-бирюзовый. Если вам хочется чего-то более смелого, чем темно-синий, выбирайте темно-бирюзовый. Этот глубокий оттенок придает пространству богатства и изысканности.

Глубина темно-бирюзового цвета притягивает взгляд, играя с тенью и светом, что усиливает объем и создает продуманный, многослойный образ. Для дополнительного тепла и нотки роскоши следует добавить латунь, а также нейтральные бежевые акценты и светлые деревянные панели на стенах. Это тоже осветляет пространство.

Сливово-фиолетовый. Фиолетовый цвет ассоциируется с королевской властью, поэтому вполне логично, что он придает помещению богатую, роскошную атмосферу.

Сливовый, баклажановый, аметистовый — эти насыщенные оттенки создают глубину и элегантность. Для контраста к ним можно добавить золото.

Этот роскошный оттенок чрезвычайно универсален и может дополнять широкий спектр цветов, в том числе даже более яркие варианты, например, оранжевый.

Белый. Кремовый или мягкий белый цвет мгновенно излучают изысканность и роскошь, потому что создают чистый, спокойный и вневременной фон.

Кремовый цвет яркий, но не слишком резкий или холодный. Поскольку это один из самых нейтральных оттенков, его любят за универсальность. Он может подчеркнуть более смелые элементы дизайна или служить простым фоном для минималистичного пространства.

Белый цвет - это еще один оттенок, который подходит ко всему, но для по-настоящему роскошного образа следует сочетать белый с богатыми текстурами, такими как бархат и золотые акценты.

Дымчато-коричневый. Это оттенок кажется мягким на ощупь. Он добавляет комнате больше глубины, чем белый или кремовый, не создавая при этом ощущения перегруженности.

Если вы ищете элегантные сочетания, попробуйте дымчато-серый цвет с голубым или насыщенно-зеленым, или же чистый белый для более яркого образа.

Темно-серый оттенок, особенно в случае известковой краски, выглядит невероятно изысканно и утонченно. Глубина и насыщенность, достигаемые благодаря тонкой текстуре, одновременно и вне времени, и современны, а неровная отделка придает помещению органичность.

Матовый угольно-черный цвет создаст в помещении "сдержанную роскошь и поможет создать в комнате ощущение уюта и интимности, а также утонченности.

Угольно-черный оттенок можно сочетать с множеством различных текстур, материалов и цветов, чтобы создать ощущение дороговизны. Стоит обратить внимание на полированную латунь, мрамор, насыщенные древесные тона и роскошный текстиль. При мягком рассеянном освещении интерьер действительно будет выглядеть гармоничным.

Пыльно-голубой. Это смесь синего и серого, оттенок добавляет нотку изысканной элегантности.

Пыльно-голубой - сложный цвет. Он кажется эксклюзивным и изысканно смотрится на мебели, отделочных материалах или стенах. Этот оттенок также хорошо сочетается с другими цветами, включая чистый белый, теплые металлические тона и светлые оттенки дерева.

