Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецепт

Предлагаем рецепт салата из моркови и плавленого сырка, который можно также подавать, как намазку на гренки. Для рецепта нужны абсолютно простые ингредиенты, а получается вкуснейшее блюдо, которое легко готовится.
Кстати, грецкие орехи добавляйте по желанию, сообщает Главред со ссылкой на cook_julija_simonchuk.
Салат-намазка – рецепт
Ингредиенты:
- сырая морковь - 1-2 шт.;
- плавленые сырки - 3 шт.;
- яйца вареные – 3 шт.;
- чеснок - 1-2 зубчика;
- майонез – для заправки;
- соль, черный молотый перец - по вкусу;
- орехи грецкие
Морковь и сырки натрите на мелкой терке.
Рекомендуем сырки предварительно подержать немного в морозилке, чтобы с ними было легче работать.
Натрите также вареные яйца и чеснок.
В салат добавьте соль, перец, измельчённые орехи.
Заправьте все ингредиенты майонезом, перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат-намазку:
Об источнике: cook_julija_simonchuk
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
