Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецепт

Предлагаем рецепт салата из моркови и плавленого сырка, который можно также подавать, как намазку на гренки. Для рецепта нужны абсолютно простые ингредиенты, а получается вкуснейшее блюдо, которое легко готовится.

Салат-намазка – рецепт

Ингредиенты:

сырая морковь - 1-2 шт.;

плавленые сырки - 3 шт.;

яйца вареные – 3 шт.;

чеснок - 1-2 зубчика;

майонез – для заправки;

соль, черный молотый перец - по вкусу;

орехи грецкие

Морковь и сырки натрите на мелкой терке.

Рекомендуем сырки предварительно подержать немного в морозилке, чтобы с ними было легче работать.

Натрите также вареные яйца и чеснок.

В салат добавьте соль, перец, измельчённые орехи.

Заправьте все ингредиенты майонезом, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

