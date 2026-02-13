Укр
Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецепт

Элина Чигис
13 февраля 2026, 22:42
Рецепт салата-намазки без лишних затрат.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Быстрый салат - рецепт
Быстрый салат - рецепт

Предлагаем рецепт салата из моркови и плавленого сырка, который можно также подавать, как намазку на гренки. Для рецепта нужны абсолютно простые ингредиенты, а получается вкуснейшее блюдо, которое легко готовится.

Кстати, грецкие орехи добавляйте по желанию, сообщает Главред со ссылкой на cook_julija_simonchuk.

Салат-намазка – рецепт

Ингредиенты:

  • сырая морковь - 1-2 шт.;
  • плавленые сырки - 3 шт.;
  • яйца вареные – 3 шт.;
  • чеснок - 1-2 зубчика;
  • майонез – для заправки;
  • соль, черный молотый перец - по вкусу;
  • орехи грецкие

Морковь и сырки натрите на мелкой терке.

Рекомендуем сырки предварительно подержать немного в морозилке, чтобы с ними было легче работать.

Натрите также вареные яйца и чеснок.

В салат добавьте соль, перец, измельчённые орехи.

Заправьте все ингредиенты майонезом, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат-намазку:

cook_julija_simonchuk

cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

