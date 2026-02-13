Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

Вы узнаете:
- Что планируют делать в правительстве
- Опрос 2023 года показал, что алкоголь потребляют 77,4% украинцев
Кабмин утвердил план по сокращению потребления алкоголя в Украине на 2026–2028 годы. Планируется сократить потребление алкогольных напитков в стране и минимизировать их вред посредством "усиления системы государственного контроля, профилактики и реагирования на последствия их потребления на 2026–2028 годы".
Распоряжение правительства №120-р от 5 февраля опубликовано на сайте правительства. Согласно плану, в 2026 году создадут дорожную карту по информированию граждан Украины о вреде алкоголя.
Также будут готовить учебные курсы для медработников и соцработников, чтобы повысить их квалификацию. Особое внимание уделяется раннему выявлению и лечению расстройств, связанных с употреблением алкоголя.
План предусматривает поэтапное внедрение таких услуг в центрах ментального здоровья: в 2026 году они будут доступны в 10% учреждений, в 2027-м – в 50%, а в 2028-м – в 90%.
Реализация трехлетнего плана финансироваться будет за счет госбюджета Украины, местных бюджетов, а также за счет международных партнеров.
Отметим, что в конце 2023 года КМИС при поддержке Всемирной организации здравоохранения провел опрос о культуре потребления алкоголя в Украине.
Опрос показал, что алкоголь потребляют 77,4% опрошенных: 80,1% мужчин и 75,2% женщин. Потребление алкоголя наиболее распространено в возвратной группе 18-29 лет – 86,3%. В возрасте 30-44 лет выпивают 80,6% украинцев, 45-59 лет – 80,7%, старше 60 лет – 66,5%.
Опрос также показал, что самым популярным алкоголем в Украине является вино (56,1%), пиво (50,5%) и крепкие напитки (49,6%).
Ранее мы писали, можно ли пить алкоголь на Святвечер. Священник УПЦ Владимир рассказал, что в Святвечер действует строгий пост. В это время следует соблюдать воздержание в еде и напитках, чтобы сконцентрироваться на духовном.
Также Главред узнал, сколько времени нужно, чтобы полностью протрезветь. В среднем - 12-14 часов, но этот срок может существенно колебаться. Если вы употребляли значительное количество алкоголя, лучше не садиться за руль не менее 24 часов.
Даже когда алкотестер показывает ноль, сонливость, головная боль, усталость и замедленная реакция делают вождение опасным.
