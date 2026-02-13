Уборка вашего жилья уже никогда не будет прежней: топ-5 правил идеального клининга

Если вы полны решимости поддерживать свой дом в идеальном состоянии в течение всего года, это вполне достижимо.

Если вы мечтаете, чтобы ваше жилище оставалось чистым круглый год, то это вполне реально. Вам просто нужно следовать советам профессиональных уборщиков, которые всегда делают пять вещей, чтобы их помещения были в идеальном состоянии. Об этом пишет Express.co.uk.

Сэнди Уиллис, уборщица из международной клининговой компании Molly Maid, рассказала о своих правилах уборки.

Разделите обязанности

Необходимо разделить уборку по дому на всю неделю. Сэнди Уиллис выделяет отдельное время для более тщательной и длительной уборки, а в течение недели выполняет более легкие и простые работы. Например, она выделяет один день в месяц для генеральной уборки, но продолжает выполнять мелкие задачи в течение остальных недель, благодаря чему интенсивная уборка кажется менее утомительной.

Разделите помещение на зоны

Осмотрите свое жилье и разделите его на зоны или конкретные задачи.

"Такая стратегия зонирования предотвращает переутомление и гарантирует, что каждой зоне будет уделено должное внимание. Обычно на весь процесс у меня уходит около двух недель, и я посвящаю несколько часов в неделю конкретной зоне или задаче", - объясняет Салли.

Сосредоточьтесь на приоритетах

Приступая к тщательной уборке, разумно установить приоритеты. Салли решает эту задачу, сосредоточиваясь на уборке, которая напрямую влияет на благополучие ее семьи, например, на глубокой чистке пыльных ковров или часто касаемых поверхностей, таких как дверные ручки и кухонные столешницы.

Она объяснила: "Я считаю, что многие люди, возможно, не задумываются о важности регулярной уборки этих зон, но они могут накапливать значительное количество пыли и аллергенов".

Поставьте себе цели

Интенсивная уборка может казаться непосильной задачей, но если у вас есть конкретная цель, по ее достижении вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы. Поставьте себе цель убрать одну комнату, а потом побалуйте себя чем-нибудь приятным. Таким образом уборка станет более приятной задачей.

Салли также посоветовала включать музыку или подкасты во время уборки, чтобы сделать этот процесс более приятным расслабленным.

Учитесь у профессиональных уборщиков

Хотя вы, возможно, и не являетесь профессиональным уборщиком, ничто не мешает вам перенять их методы. Инвестиции в профессиональные чистящие средства и оборудование дадут заметно лучшие результаты, а благодаря применению стратегий, которые используют профессионалы, вы можете обнаружить, что уход за домом становится намного проще.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

