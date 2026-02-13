Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

Главное:
- Цены на сезонные фрукты в Украине снизились
- Наиболее заметно подешевели мандарины Испания
- Яблоки теперь стоят менее 40 гривен за килограмм
Через две недели заканчивается зима, и это уже отразилось на ценах на любимые сезонные фрукты украинцев в супермаркетах. Речь идет об апельсинах, мандаринах и яблоках.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сегодня, 13 февраля, цены на эти фрукты ниже, чем среднемесячные показатели в январе текущего года.
Как переписали цены на фрукты в Украине
Апельсины сегодня в среднем стоят 64,40 гривны за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы их покупали за 76,28 гривны. Снизились цены и на апельсины премиум - цена на них сегодня 77 гривен вместо 81,52 гривны в январе.
За килограмм мандаринов в супермаркетах покупатели сегодня заплатят в среднем 69,40 гривны. В январе такие фрукты продавали по цене 70,83 гривны. Мандарины Испания подешевели еще заметнее - цена снизилась с 186,30 гривен в январе до 114,90 по состоянию на 13 февраля.
Самые доступные зимой фрукты - яблоки украинские теперь стоят менее 40 гривен за килограмм. Сегодня цена на них составляет 37,26 гривны против 40,83 гривен в январе.
Что будет с ценами на продукты в Украине - мнение специалиста
Главред писал, что, по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают.
По его словам, российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом, о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине такая рыба как скумбрия, сельдь или карп раньше была достаточно доступной. Однако в этом месяце цены на эти виды рыбы переписали, в супермаркетах она подорожала.
Ранее стало известно, что пачка кофе популярного производителя по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.
Недавно аналитики сообщили, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.
