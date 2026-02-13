Укр
69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

Марина Иваненко
13 февраля 2026, 11:51
Украинские рекорды, сочетающие юмор, креатив и национальный характер. Подборка украинских достижений, вызывающих удивление, улыбку и искреннее восхищение.
Украинская нация с ее нестандартным мышлением и специфическим чувством юмора способна удивлять мир не только серьезными достижениями, но и крайне нетипичными рекордами, официально зафиксированными в национальных реестрах. Некоторые из них вызывают искреннее удивление, другие — улыбку, а иногда и вопрос "как это вообще возможно?". Главред расскажет о самых интересных из них.

69 пар трусов и час терпения

Одним из самых курьезных рекордов стал результат телеведущего Александра Скичко. В ноябре 2012 года он сумел одновременно надеть на себя 69 пар трусов разных фасонов. Процесс длился почти час, а после 40-й пары будущий политик начал чувствовать онемение ног из-за чрезмерного давления ткани. Несмотря на физический дискомфорт, рекорд был успешно завершен и официально зафиксирован экспертами.

Город из селфи: рекорд Сум

Менее эпатажным, но значительно более эстетичным стал рекорд в Сумах. Там жители города создали мозаику площадью 40 квадратных метров из тысяч черно-белых селфи. Вместе они сформировали изображение беседки — одного из главных символов города. Участие в проекте приняли не только горожане, но и тогдашний городской голова.

Самая тяжелая кошка страны

Мир животных также подарил Украине рекордсменку. В 2010 году была зафиксирована самая тяжелая кошка по имени Алиса, вес которой достиг почти 21 килограмма. Смесь норвежской лесной и мейн-куна прославилась не только размерами, но и гастрономическими предпочтениями — Алиса обожала маслины, дыни, арбузы и хурму.

Самая массовая татуировка

Сфера тату-искусства отметилась рекордной массовостью. Во время профильного фестиваля в Киеве 37 мастеров одновременно в течение часа наносили татуировки добровольцам. Так был установлен рекорд самого массового тату-сеанса в Украине.

Самая маленькая подводная лодка

Техническая сообразительность украинцев проявилась в Одессе. Местный изобретатель Василий Чикур создал самую маленькую подводную лодку длиной менее трех метров. Аппарат способен выполнять сложные маневры и даже фигуры высшего пилотажа под водой, в частности в перевернутом состоянии.

Видео о самых удивительных рекордах Украины можно посмотреть здесь:

Миллион бархатцев за один день

Экологический рекорд был установлен в Кропивницком (тогда — Кировограде). На 300 городских клумбах одновременно высадили миллион бархатцев. Это достижение считается одним из самых сложных для фиксации из-за масштаба и координации действий.

Хождение по жару без ожогов

Экстремальные и духовные практики также имеют своих рекордсменов. На Закарпатье в ночь на Ивана Купала 15 человек босиком прошли по десятиметровой дорожке из раскаленного угля температурой до 370 градусов и не получили ни одного ожога.

27 лет в одном эфире

В медийном пространстве абсолютный рекорд принадлежит Тамаре Щербатюк. Она вела программу "Надвечір’я" на государственном телеканале в течение 27 лет, несмотря на неоднократные попытки закрыть проект.

Коллекция о братьях Кличко

Фанская преданность тоже стала поводом для рекорда. Тренер из Борислава Тарас Барна собрал более 7 тысяч газетных вырезок, посвященных братьям Кличко. За это он получил диплом из рук Виталия Кличко.

Конституция, которую можно потерять в кармане

Замыкает десятку удивительных рекордов ювелирная работа художника Игоря Степанова. Он создал миниатюрную Конституцию Украины весом всего 15 граммов. Книжечка размером 2 × 3 сантиметра содержит 160 страниц, каждую букву которых автор прорисовывал вручную под линзами.

Рекорды с характером

Все эти факты доказывают: украинцы — народ, который умеет сочетать серьезное и абсурдное, смеяться над собой и создавать уникальные вещи, которые навсегда остаются в истории национальных рекордов.

Об источнике: "Андрей AmatOr"

YouTube-канал "Андрей AmatOr" — познавательный проект, рассказывающий об истории, науке, космосе, технологиях и интересных фактах. Автор создает видео в формате обзоров, подборок и коротких советов. На канале есть рубрики об Украине, изобретениях, персонах, армии и здоровье. Контент ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется новыми и полезными знаниями.

мировой рекорд Украина интересные новости
