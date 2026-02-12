Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраля

Отключения электроэнергии будут длиться разное количество часов в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Павлоград получит отдельные очереди отключений / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Днепропетровской области 13 февраля будут действовать графики отключения света

Электроэнергию будут отключать по установленным очередям потребителей

Павлоград будет иметь отдельные специальные графики отключений

В пятницу, 13 февраля, в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Жители региона могут оставаться без света несколько раз в день.

Как сообщили в ДТЭК, в регионе будут применять почасовые графики отключений, однако точное время и продолжительность отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. По обнародованному графику, в пятницу электроэнергию трижды в день будут отключать для всех очередей потребителей.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

1.1 Очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 16:30 – 23:30

1.2 Очередь: 00:00 – 02:30, 04:00 – 13:00, 16:30 – 22:00

2.1 Очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 16:30 – 23:30

2.2 Очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 16:30 – 23:30

3.1 Очередь: 00:00 – 07:30, 09:30 – 16:30, 20:00 – 24:00

3.2 Очередь: 00:00 – 06:00, 09:30 – 16:30, 20:00 – 24:00

4.1 Очередь: 00:00 – 06:00, 09:30 – 16:30, 20:00 – 23:30

4.2 Очередь: 00:00 – 06:00, 07:30 – 16:30, 20:00 – 24:00

5.1 Очередь: 02:30 – 10:00, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

5.2 Очередь: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

6.1 Очередь: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

6.2 Очередь: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

Чтобы избежать неудобств, жители Днепра могут проверить точное время отключения по своему адресу через специальную онлайн-форму на сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" добавили, что для абонентов ЦЭК отключения будут происходить по установленным очередям в течение суток.

1.1 Очередь: 04:00 – 08:00, 10:00 – 16:00, 18:00 – 24:00

1.2 Очередь: 04:00 – 10:00, 12:00 – 18:00, 20:00 – 24:00

2.1 Очередь: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 14:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

2.2 Очередь: 00:00 – 02:00, 04:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00

3.1 Очередь: 00:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 22:00

3.2 Очередь: 00:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 22:00

4.1 Очередь: 00:00 – 04:00, 06:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

4.2 Очередь: 00:00 – 02:00, 04:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00

5.1 Очередь: 00:00 – 04:00, 06:00 – 12:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

5.2 Очередь: 00:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

6.1 Очередь: 02:00 – 08:00, 10:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

6.2 Очередь: 02:00 – 08:00, 10:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

График для Павлограда

Для жителей Павлограда, которые подпадают под другой график, будут действовать отдельные специальные очереди.

1 Очередь: 00:00 – 03:00, 08:00 – 13:00, 18:00 – 23:00

2 Очередь: 03:00 – 08:00, 13:00 – 18:00, 23:00 – 24:00

В энергетической компании подчеркнули, что в течение дня графики отключений могут меняться по решению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают функционировать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь во время отключений электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступен на официальном сайте областной военной администрации и на государственной платформе nezlamnist.gov.ua.

Локации обустроены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов. Они работают в рабочее время и предоставляют возможность согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.

Как ранее писал Главред, в пятницу, 13 февраля, во всех областях Украины в течение суток будут применяться меры по ограничению электропотребления. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Также 13 февраля во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Свет будут отключать в течение дня, но не всем группам потребителей. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Кроме того, в Киеве в результате массированных атак со стороны РФ наибольшие повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако их работу планируют возобновить уже в ближайшие 2 дня. На объекты теплоснабжения упали обломки беспилотников, что привело к локальным повреждениям. Об этом министр энергетики Шмыгаль сообщил 12 февраля во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

