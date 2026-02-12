Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

Кратко:
- 13 февраля во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения света
- Для промышленности вводятся графики ограничения мощности (ГОП)
- Причина – дефицит генерирующих мощностей после атак на энергетическую инфраструктуру
В пятницу, 13 февраля, во всех областях Украины в течение суток будут применяться меры по ограничению электропотребления. Об этом сообщили в компании"Укрэнерго".
В частности, одновременно будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ) для населения и графики ограничения мощности (ГОП) для промышленных предприятий.
Причиной возвращения к стабилизационным мерам стали последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры. В энергосистеме сохраняется дефицит генерирующих мощностей, поэтому для поддержания ее стабильности специалисты вынуждены применять ручное регулирование нагрузки.
Рекомендации от "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Актуальную информацию о часах отключения по конкретному адресу потребителям советуют проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.
Энергетики также призывают граждан экономно пользоваться электроэнергией в течение всего суток — даже в периоды, когда свет есть. Особенно важно минимизировать использование энергоемких приборов, таких как стиральные машины, бойлеры и обогреватели, в пиковые часы нагрузки. По возможности их работу рекомендуют переносить на ночной период — после 23:00.
Кроме того, после восстановления электроснабжения не стоит одновременно включать все мощные приборы. Резкий скачок нагрузки может вызвать локальные аварии в сетях.
В каких регионах графики могут усилиться — мнение эксперта
По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, атака российских оккупационных войск на Западноукраинскую электроподстанцию во Львовской области может вызвать перебои с электроснабжением в западных регионах Украины. Эксперт подчеркнул, что эта подстанция является одной из крупнейших в Европе.
"Враг пытался нанести удар по подстанции, и по публичным источникам уже зафиксированы определенные повреждения", — отметил Игнатьев, добавив, что такие действия могут осложнить стабильность энергосети и потребуют оперативного реагирования со стороны украинских энергетиков.
Отключение света — новости по теме
Как ранее писал Главред, ночью 12 февраля российские войска снова нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК. Это уже 31-я крупная подстанция компании в Одесской области, которая пострадала в результате атак.
Также в Киеве в результате массированных атак со стороны РФ наибольшие повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако их работу планируют восстановить уже в ближайшие 2 дня. На объекты теплоснабжения упали обломки беспилотников, что привело к локальным повреждениям. Об этом министр сообщил 12 февраля во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.
Напомним, что ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за поврежденной инфраструктуры и ограничений в передаче электроэнергии между регионами. Наиболее сложная ситуация наблюдается в четырех городах, среди которых и Киев, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
