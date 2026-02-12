Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

О чем идет речь в материале:
- Спортсмен Гераскевич награжден Орденом Свободы
- Награду он получил за отстаивание идеалов свободы и ценностей
Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского олимпийского спортсмена-скелетониста Владислава Гераскевича Орденом Свободы после скандала с МОК. Соответствующее решение опубликовано на сайте Офиса президента Украины.
"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: наградить Орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", — говорится в указе.видео дня
Скандал с Владиславом Гераскевичем — что известно
Напомним, как ранее писал Главред, украинский скелетонист Владислав Гераскевич представлял Украину на Олимпийских играх и накануне старта сообщил в Instagram, что планирует выступать в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших во время войны, развязанной Россией. Однако Международный олимпийский комитет запретил использовать этот шлем во время официальных тренировок и соревнований.
Впоследствии спортсмена дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 в Италии. По информации СМИ, соответствующее решение приняла IBSF, а причиной стал именно шлем с изображением погибших украинских спортсменов, который жюри расценило как политический жест. В то же время сам Гераскевич неоднократно заявлял, что его экипировка соответствует правилам и не нарушает требований соревнований.
"Есть решение жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх по делу Владислава Гераскевича о нарушении олимпийских правил в отношении выражения атлетами [позиции, - ред.]. Что он будет носить шлем, который по правилам МОК нарушает статью 50: якобы нарушает какие-то политические призывы. Владислава Гераскевича сняли со стартового листа", - говорилось в материале.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на ситуацию, заявив, что это решение прежде всего нанесло удар по репутации МОК и может восприниматься как позорный эпизод. Он также напомнил, что Россия трижды начинала вторжения во время периода олимпийского перемирия за последние десятилетия, а в результате войны погибли сотни украинских спортсменов и тренеров и были повреждены сотни спортивных объектов.
"МОК запугивал, презирал и даже читал лекции нашим спортсменам и другим украинцам о том, как они должны молчать об "одном из 130 конфликтов в мире". МОК также систематически не противостоял крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии — России", — писал Сибига.
После дисквалификации Гераскевича президент МОК Кирсти Ковентри вместе с главой дисциплинарной комиссии оказалась в центре нового скандала. На сайте МОК сообщили, что Ковентри обратилась с просьбой пересмотреть вопрос о лишении спортсмена аккредитации на Игры-2026. В результате ему разрешили остаться на Олимпиаде как участнику делегации, однако без права выступления в соревнованиях.
