Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

Семья исполнителя "Пинаколады" просто "выпала" из жизни.

https://glavred.info/starnews/zhena-vitaliya-kozlovskogo-rasskazala-o-bolezni-s-oslozhneniem-10740230.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский жена - Юлия Бакуменко призналась, куда исчезла на полмесяца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Кратко:

Юлия Козловская раскрыла детали болезни

Жена певца также рассказала, как обстоят дела сейчас

После празднования Дня рождения Юлия Бакуменко, жена и менеджер Виталия Козловского, на две недели исчезла из социальных сетей. Поклонники уже начали тревожиться, но Юлия их успокоила, с юмором отметив, что блогером ей с такими "пропусками" не быть.

На своей странице в Instagram Козловская опубликовала снимок с двухлетним сыном от Виталия - Оскаром. В кадре малыш увлеченно исследует игру в настольный футбол.

видео дня

Оказалось, что уже около двух недель Юлия и Оскар сражаются с болезнью. "Поймали какой-то лютый вирус, после которого осложнение - бронхит", - пишет жена артиста. Сейчас все идут на поправку и строят планы на возвращение к привычному ритму жизни.

Виталий Козловский жена - Юлия Бакуменко призналась, куда исчезла на полмесяца / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный украинский певец попал в больницу с инфарктом. Детали инцидента раскрыла жена лидера украинской группы Ot Vinta, художника и военнослужащего Юрия Журавля.

Также легендарная украинская актриса Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем. Затяжная зима для артистки кино и театра выдалась особенно тяжелой.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред