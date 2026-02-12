Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

Кратко:
- Юлия Козловская раскрыла детали болезни
- Жена певца также рассказала, как обстоят дела сейчас
После празднования Дня рождения Юлия Бакуменко, жена и менеджер Виталия Козловского, на две недели исчезла из социальных сетей. Поклонники уже начали тревожиться, но Юлия их успокоила, с юмором отметив, что блогером ей с такими "пропусками" не быть.
На своей странице в Instagram Козловская опубликовала снимок с двухлетним сыном от Виталия - Оскаром. В кадре малыш увлеченно исследует игру в настольный футбол.
Оказалось, что уже около двух недель Юлия и Оскар сражаются с болезнью. "Поймали какой-то лютый вирус, после которого осложнение - бронхит", - пишет жена артиста. Сейчас все идут на поправку и строят планы на возвращение к привычному ритму жизни.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
