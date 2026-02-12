Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

Российские оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры. Без отопления остались дома на левом и правом берегах.

Без тепла в Киеве 2600 домов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ обстреляла Киевскую область ракетами

В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры

Без тепла остаются 2600 домов

Российские оккупанты атаковали Киев и область ракетами. В результате серьезные повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Без тепла оказались еще 2600 домов не только на левом берегу, но и на правом.

"В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. Коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома", - отметил Кличко.

Следует напомнить, что в результате прошлых обстрелов без отопления остались более 1100 многоэтажных домов в Днепровском и Дарницком районах. Восстановить теплоснабжение в этих домах сейчас невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Угроза массированного обстрела - прогноз мониторов

Как сообщал Главред со ссылкой на мониторинговые каналы, россияне готовы нанести массированные удары по Украине. Одним из основных направлений атаки может стать Киев.

"Враг планирует нанести удар с привлечением бортов Ту-22м3 и крылатых ракет комплекса "Искандер". Зона интереса - г. Киев и область", - говорится в сообщении.

Местные власти призвали украинцев позаботиться о запасе питьевой воды и продуктов с длительным сроком хранения.

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов в Харьковской области. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

В ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов оказался Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них — ребенок.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них - 19-летняя девушка.

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

