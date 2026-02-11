Укр
Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

Ангелина Подвысоцкая
11 февраля 2026, 16:36
Российские оккупанты могут снова атаковать Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.
Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела
РФ готова к новой атаке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем говорится:

  • РФ готова к массированному обстрелу Украины
  • Обстрел может быть в ближайшие двое суток
  • Украинцев призвали сделать запасы воды

Российские оккупанты могут снова нанести массированный удар по Украине. Одним из основных направлений атаки может стать Киев. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что обстрел может произойти уже в течение ближайших двух суток.

"Враг планирует нанести удар с привлечением бортов Ту-22м3 и крылатых ракет комплекса "Искандер". Зона интереса – г. Киев и область", – говорится в сообщении.

Подготовка запасов воды

Местные власти столицы призывают людей сделать запасы питьевой и технической воды для гигиены и приготовления пищи. В случае новой атаки могут быть значительные перебои.

"Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак. Призываем киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической", – говорится в сообщении.

Власти рекомендуют подготовить на одного человека суточную норму:

  • питьевая вода – 3 литра на человека;
  • техническая вода – 10-12 литров на человека.

В МВД Украины подчеркнули, что РФ хочет оставить гражданских без света, тепла и воды. Украинцам советуют также иметь запас продуктов длительного хранения, лекарств. Также следует подготовить чемодан первой необходимости: документы, средства личной гигиены, теплые вещи, аптечка, средства обогрева и наличные деньги.

"Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, держите устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными, ограничьте пребывание на улице без крайней необходимости, особенно в темное время суток", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Тактика обстрелов РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов оказался Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них — ребенок.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них — 19-летняя девушка.

Как писал Главред, в Богодухове около 23:30 10 февраля российский дрон разрушил частный дом. Там проживала семья из пяти человек, которая всего за несколько дней до этого переехала в новоприобретенный дом. Как сообщили в Золочевском сельсовете, погибли годовалая Мирослава, двухлетние близнецы Иванко и Владик, а также их 34-летний отец.

Мать семьи, которая находится на 35-й неделе беременности, получила тяжелые ранения - взрывную травму, черепно-мозговые повреждения, контузию и ожоги. Ее состояние остается серьезным.

