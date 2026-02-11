Всегда будут свежие: как никогда не ошибиться с выбором яиц в магазине

Вы узнаете:
Куриные яйца — продукт, который постоянно есть в холодильнике многих людей. Но правильно выбирать яйца в магазине на самом деле умеют единицы, поэтому бывают инциденты, когда после покупки дома появляется испорченный товар.
Главред узнал, как выбирать и хранить куриные яйца, чтобы не навредить здоровью. Об этом в эфире Сніданок з 1+1 рассказал ведущий программы "Знаю – потребляю" Константин Грубич.
На что обращать внимание в магазине
Прежде всего, Грубич предостерегает украинцев от треснутых яиц. Их ни в коем случае нельзя покупать из-за угрозы для здоровья.
"Если есть малейшая трещинка – это означает, что защитная оболочка яйца нарушена и туда могут попадать опасные для нашего организма микроорганизмы", – пояснил он.
Кроме этого стоит обратить внимание на классификацию яиц. Буква "С" означает, что яйца столовые. А отметка "СВ" - что куры, которые выносили яйца, были на свободном выгуле.
Как проверить яйца в домашних условиях
Грубич рассказал о способе, с помощью которого можно проверить уже купленные в магазине яйца в домашних условиях. Для этого достаточно окунуть яйцо в холодную воду. Если оно утонет - с яйцом все хорошо. Если же яйцо поднимется на поверхность воды, то такой продукт лучше не есть.
Нужно ли мыть яйца, прежде чем ставить в холодильник
Многие украинцы моют яйца под проточной водой перед тем, как положить в холодильник. Но, как объяснил эксперт по химической безопасности продуктов Денис Павловский, лучше мыть куриные яйца непосредственно перед приготовлением, а до этого времени достаточно хранить их в оригинальной упаковке.
В холодильнике яйца могут храниться до двух месяцев. Однако периодически нужно проверять, не испортились ли они.
О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) — журналист, ведущий телепрограмм "Знак качества" и "Твой день", сообщает Википедия.
