Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Ангелина Подвысоцкая
11 февраля 2026, 16:41
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 февраля.
Курс валют на 12 февраля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 12 февраля
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 12 февраля

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 12 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 12 февраля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,03 грн/долл., что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,20 грн/евро. Таким образом, гривна укрепила свои позиции на 5 копеек.

Курс злотого на 12 февраля

11 февраля НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,15 грн/злотый. 12 февраля курс не изменился.

Что будет с гривной в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не худшем или даже лучшем, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", - отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 27 января НБУ снизил курс доллара до 43,13 грн. В то же время евро подорожал до рекордных 51,06 грн.

Также 26 января курс гривны к евро обновил рекорд в банках. Евро продавали в среднем по 51,41 грн.

Финансовые аналитики советуют украинцам не хранить все сбережения в долларах. Оптимально держать в валюте не более 50% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты, в частности военные облигации, которые гарантирует государство.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
