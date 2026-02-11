"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутацией

34-летний мужчина – демобилизованный боец с ампутацией, который погиб в собственном доме, куда его семья переехала совсем недавно.

https://glavred.info/ukraine/semya-patriotov-pogibshiy-v-bogoduhove-otec-byl-demobilizovannym-boycom-s-amputaciey-10739855.html Ссылка скопирована

Отец семьи, в дом которой попал дрон в Богодухове, был демобилизованным военным с ампутацией / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Дроны РФ убили отца и троих детей в Богодухове

Мужчина был демобилизованным военным с ампутацией после ранения

Семья только недавно переехала в новый дом в Богодухове

34-летний отец, который погиб вместе с тремя детьми во время российского удара дроном в Богодухове вечером 10 февраля, был демобилизованным военным.

Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, сообщает Суспільне Харків.

видео дня

"Это семья из нашей общины, из села Сковородиновки. Отец семьи воевал. Он с инвалидностью вернулся с войны, без половины ноги, у него протез. Его жена раньше жила в Александровке, но вышла за него замуж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около недели назад - в начале февраля - семья приобрела дом в Богодухове и переехала туда. До мобилизации они жили в Новой Водолаге, куда мужчина вернулся после службы, отмечает глава общины.

Коваленко также отметил, что брат погибшего мужчины - тоже военный: "Демобилизовался после ранения, родной брат. Семья патриотов".

Что известно об ударе по Богодухову 10 февраля

Как писал Главред, в Богодухове около 23:30 10 февраля российский дрон разрушил частный дом. Там проживала семья из пяти человек, которая всего за несколько дней до этого переехала в новоприобретенный дом.

Как сообщили в Золочевском сельсовете, погибли годовалая Мирослава, двухлетние близнецы Иванко и Владик, а также их 34-летний отец.

Мать семьи, которая находится на 35-й неделе беременности, получила тяжелые ранения - взрывную травму, черепно-мозговые повреждения, контузию и ожоги. Ее состояние остается серьезным.

Позже в Богодуховской центральной районной больнице сообщили, что состояние женщины удовлетворительное, малыш не пострадал. Пострадавшую забрали родные, госпитализации она не нуждается.

Также пострадала 73-летняя соседка, у которой медики зафиксировали острую реакцию на стресс. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа "Герань-2".

Украинцев предупредили о массированной атаке РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.

На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.

В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов оказался Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них — ребенок.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них — 19-летняя девушка.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

Шахед / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Общественное Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НСТУ) или Общественное вещание (Общественное) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред