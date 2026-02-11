Укр
"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутацией

Инна Ковенько
11 февраля 2026, 13:44
786
34-летний мужчина – демобилизованный боец с ампутацией, который погиб в собственном доме, куда его семья переехала совсем недавно.
Отец семьи, в дом которой попал дрон в Богодухове, был демобилизованным военным с ампутацией
/ Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Дроны РФ убили отца и троих детей в Богодухове
  • Мужчина был демобилизованным военным с ампутацией после ранения
  • Семья только недавно переехала в новый дом в Богодухове

34-летний отец, который погиб вместе с тремя детьми во время российского удара дроном в Богодухове вечером 10 февраля, был демобилизованным военным.

Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, сообщает Суспільне Харків.

"Это семья из нашей общины, из села Сковородиновки. Отец семьи воевал. Он с инвалидностью вернулся с войны, без половины ноги, у него протез. Его жена раньше жила в Александровке, но вышла за него замуж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около недели назад - в начале февраля - семья приобрела дом в Богодухове и переехала туда. До мобилизации они жили в Новой Водолаге, куда мужчина вернулся после службы, отмечает глава общины.

Коваленко также отметил, что брат погибшего мужчины - тоже военный: "Демобилизовался после ранения, родной брат. Семья патриотов".

Что известно об ударе по Богодухову 10 февраля

Как писал Главред, в Богодухове около 23:30 10 февраля российский дрон разрушил частный дом. Там проживала семья из пяти человек, которая всего за несколько дней до этого переехала в новоприобретенный дом.

Как сообщили в Золочевском сельсовете, погибли годовалая Мирослава, двухлетние близнецы Иванко и Владик, а также их 34-летний отец.

Мать семьи, которая находится на 35-й неделе беременности, получила тяжелые ранения - взрывную травму, черепно-мозговые повреждения, контузию и ожоги. Ее состояние остается серьезным.

Позже в Богодуховской центральной районной больнице сообщили, что состояние женщины удовлетворительное, малыш не пострадал. Пострадавшую забрали родные, госпитализации она не нуждается.

Также пострадала 73-летняя соседка, у которой медики зафиксировали острую реакцию на стресс. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа "Герань-2".

Украинцев предупредили о массированной атаке РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.

На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.

В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов оказался Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них — ребенок.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них — 19-летняя девушка.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Что такое Общественное

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НСТУ) или Общественное вещание (Общественное) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область атака дронов
Летят Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

Летят Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

14:46Война
"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:13Украина
2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

