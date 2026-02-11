"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутацией

Кратко:
- Дроны РФ убили отца и троих детей в Богодухове
- Мужчина был демобилизованным военным с ампутацией после ранения
- Семья только недавно переехала в новый дом в Богодухове
34-летний отец, который погиб вместе с тремя детьми во время российского удара дроном в Богодухове вечером 10 февраля, был демобилизованным военным.
Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, сообщает Суспільне Харків.
"Это семья из нашей общины, из села Сковородиновки. Отец семьи воевал. Он с инвалидностью вернулся с войны, без половины ноги, у него протез. Его жена раньше жила в Александровке, но вышла за него замуж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около недели назад - в начале февраля - семья приобрела дом в Богодухове и переехала туда. До мобилизации они жили в Новой Водолаге, куда мужчина вернулся после службы, отмечает глава общины.
Коваленко также отметил, что брат погибшего мужчины - тоже военный: "Демобилизовался после ранения, родной брат. Семья патриотов".
Что известно об ударе по Богодухову 10 февраля
Как писал Главред, в Богодухове около 23:30 10 февраля российский дрон разрушил частный дом. Там проживала семья из пяти человек, которая всего за несколько дней до этого переехала в новоприобретенный дом.
Как сообщили в Золочевском сельсовете, погибли годовалая Мирослава, двухлетние близнецы Иванко и Владик, а также их 34-летний отец.
Мать семьи, которая находится на 35-й неделе беременности, получила тяжелые ранения - взрывную травму, черепно-мозговые повреждения, контузию и ожоги. Ее состояние остается серьезным.
Позже в Богодуховской центральной районной больнице сообщили, что состояние женщины удовлетворительное, малыш не пострадал. Пострадавшую забрали родные, госпитализации она не нуждается.
Также пострадала 73-летняя соседка, у которой медики зафиксировали острую реакцию на стресс. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа "Герань-2".
Украинцев предупредили о массированной атаке РФ
Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.
На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.
В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.
Атаки РФ на Украину — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов оказался Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них — ребенок.
В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них — 19-летняя девушка.
Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.
Читайте также:
- В России выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего хотят
- РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT
- Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила только беременная мать
Что такое Общественное
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НСТУ) или Общественное вещание (Общественное) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред