Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

Если обычные котлеты и отбивные надоели, можно приготовить на ужин крутое блюдо из куриного фарша. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.
Главред узнал, что для этого блюда нужны всего четыре доступных продукта и меньше получаса времени.
Ужин из куриного фарша — рецепт
Ингредиенты:
- Куриный фарш 350-400 г
- Сметана 2 ст. л.
- Помидор 1 шт.
- Твердый сыр 80 г
- Соль
Пергамент смазываем маслом и посыпаем солью и любимыми специями. Распределяем поверх них фарш. Смазываем половину сметаной, выкладываем помидоры и натертый сыр.
Складываем вдвое пергамент и запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ужин из куриного фарша:
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
