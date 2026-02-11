Укр
Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

Анна Косик
11 февраля 2026, 05:51
67
Рецепт шикарной альтернативы котлетам на ужин.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
ужин из куриного фарша
Рецепт блюда, которое заменит котлеты или отбивные / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если обычные котлеты и отбивные надоели, можно приготовить на ужин крутое блюдо из куриного фарша. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.

Главред узнал, что для этого блюда нужны всего четыре доступных продукта и меньше получаса времени.

Ужин из куриного фарша — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Куриный фарш 350-400 г
  • Сметана 2 ст. л.
  • Помидор 1 шт.
  • Твердый сыр 80 г
  • Соль

Пергамент смазываем маслом и посыпаем солью и любимыми специями. Распределяем поверх них фарш. Смазываем половину сметаной, выкладываем помидоры и натертый сыр.

Складываем вдвое пергамент и запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ужин из куриного фарша:

@gotuyemo_v_kayf Быстро, просто, вкусно ????Идея ужина на каждый день ❤️ Обязательно сохраните ? Ингредиенты: Куриный фарш - 350-400 г Сметана - 2 ст.л Помидор - 1 шт Твердый сыр - 80 г Соль/специи по вкусу. Приготовление: 1. Пергаментную бумагу смазать маслом, высыпать любимые специи. 2. Выкладываем куриный фарш и распределяем в тонкий ровный слой. 3. Сверху смазываем сметаной. 4. Выкладываем помидор и посыпаем тертым сыром. 5. Сворачиваем, как показано на видео, и запекаем в аэрогриле или духовке при 180 градусах 20 минут. Приятного аппетита ❤️ #рецепт#курица#фарш#ужин#котлеты♬ NO BATIDÃO - ZXKAI & slxughter

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт ужин рецепты
