Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

Рецепт шикарной альтернативы котлетам на ужин.

Рецепт блюда, которое заменит котлеты или отбивные / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если обычные котлеты и отбивные надоели, можно приготовить на ужин крутое блюдо из куриного фарша. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.

Главред узнал, что для этого блюда нужны всего четыре доступных продукта и меньше получаса времени.

Ужин из куриного фарша — рецепт

Ингредиенты:

Куриный фарш 350-400 г

Сметана 2 ст. л.

Помидор 1 шт.

Твердый сыр 80 г

Соль

Пергамент смазываем маслом и посыпаем солью и любимыми специями. Распределяем поверх них фарш. Смазываем половину сметаной, выкладываем помидоры и натертый сыр.

Складываем вдвое пергамент и запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Приятного аппетита!

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

