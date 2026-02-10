Свежие графики для Днепропетровщины: на сколько будут отключать свет 11 февраля

Энергетики предупреждают, что в течение суток графики и объемы отключений могут меняться.

https://glavred.info/energy/svezhie-grafiki-dlya-dnepropetrovshchiny-na-skolko-budut-otklyuchat-svet-11-fevralya-10739693.html Ссылка скопирована

Следите за графиками и готовьтесь к возможным изменениям времени и продолжительности отключений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Кратко:

В Днепре 11 февраля три раза в день ограничат подачу электроэнергии

Отключения происходят по очередям 1.1–6.2 с разным графиком

Время и продолжительность отключений могут меняться в течение суток

Во вторник, 11 февраля, жители Днепра и Днепропетровской области, как и всей Украины, столкнутся с ограничениями в поставках электроэнергии. Отключения будут происходить в течение суток, а точное время и объем ограничений могут меняться.

Как сообщили в ДТЭК, поставки электроэнергии будут ограничивать три раза в сутки в соответствии с очередями, определенными графиками. Энергетики советуют жителям следить за обновлениями и заранее планировать свои дела с учетом возможных отключений.

видео дня

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Очередь 1.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Очередь 1.2: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Очередь 2.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Очередь 2.2: 01:30 – 11:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Очередь 3.1: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Очередь 3.2: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 14:00 – 22:30

Очередь 4.1: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Очередь 4.2: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Очередь 5.1: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00

Очередь 5.2: 00:00 – 05:00, 08:30 – 17:00, 19:00 – 24:00

Очередь 6.1: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00

Очередь 6.2: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 17:00 – 24:00

Чтобы не остаться без света в самый неподходящий момент, днепряне могут проверить точное время отключений по своему адресу через специальную онлайн-форму на сайте ДТЭК.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Актуальные адреса и режим работы доступны на сайте областной военной администрации или на nezlamnist.gov.ua.

Пункты расположены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов, работают в рабочее время и предлагают тепло, электричество, воду, подзарядку гаджетов, бесплатный чай и место для отдыха.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, 11 февраля в Черкассах и области по команде "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Черкассах и области сообщило "Черкассыоблэнерго".

Также завтра, 11 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света, говорится в сообщении "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, что российская оккупационная армия в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред