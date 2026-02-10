Уникальное крошечное озеро, которое является одним из самых глубоких в мире: где находится

Температура воды в озере, что интересно, стабильна в течение всего года и составляет около 30 градусов.

Озеро Warm Mineral Springs в Сарасоте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео epicdronezone, из открытых источников

Во Флориде есть крошечное, но чрезвычайно глубокое озеро Warm Mineral Springs — до 79 метров

Температура воды в нем стабильна круглый год — около 30 °C

Когда-то это озеро считали "Источником молодости"

В самом сердце округа Сарасота, что во Флориде (США), скрывается водоем, который ломает все представления о пропорциях. Warm Mineral Springs — мальнькое озеро, которое можно обойти за несколько минут, но его глубина поражает даже опытных дайверов.

Несмотря на диаметр всего 125-175 метров (в зависимости от сезона), озеро проваливается вниз почти на 80 метров. Для масштаба: в нем могла бы полностью погрузиться Статуя Свободы - правда, без постамента, пишет 24 Канал.

Warm Mineral Springs входит в тройку самых известных теплых минеральных источников США. Его расположение — между туристическими магнитами Майами и Орландо — делает водоем еще более привлекательным для отдыхающих.

Температура воды здесь стабильна в течение года - около 30°C. Благодаря этому озеро создает собственный микроклимат, где купание комфортно даже зимой. Аромат добавляют эвкалиптовые деревья, растущие вокруг, а сама вода насыщена минералами - по некоторым оценкам, самая богатая во всей Америке.

Но самое интересное начинается под поверхностью. Уже на трехметровой глубине в воде почти нет кислорода, а ее состав напоминает формалин. Когда-то индейцы считали этот водоем священным и называли Источником Молодости.

Район вокруг озера - настоящая археологическая сокровищница. Здесь находили останки доисторических людей, гигантских ленивцев и даже саблезубых тигров возрастом более 10 тысяч лет.

Сегодня Warm Mineral Springs - популярное место для купания. В сезон здесь собираются сотни людей ежедневно. Для безопасности территорию ограничили толстым канатом: заплывать в центр не рекомендуют - глубина слишком коварная, и поднять человека из такой пропасти было бы непросто.

