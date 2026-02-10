Разведка 'слила' план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Россия лишь имитирует готовность к миру и использует дипломатическую риторику, чтобы выторговать время для достижения целей в войне, указали в разведке.

https://glavred.info/war/v-razvedke-raskryli-istinnuyu-cel-rf-na-mirnyh-peregovorah-kakoy-plan-u-kremlya-10739567.html Ссылка скопирована

В разведке Эстонии раскрыли истинную цель РФ на мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

Россия не отказалась от долгосрочных целей в войне против Украины

Кремль лишь имитирует активное сотрудничество с США в переговорном процессе

Страна-агрессор Россия использует мирные переговоры как средство давления и манипуляций, пытаясь наладить отношения с Соединенными Штатами без намерения останавливать войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные разведки Эстонии.

"Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в своей войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее усиление риторики в отношении мирных переговоров — лишь тактика выигрыша времени", — говорится в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии. видео дня

По информации эстонских спецслужб, Кремль дал указания российским госструктурам демонстрировать готовность к сотрудничеству с Вашингтоном. Ключевая цель — восстановление полноценных контактов с США, что может открыть путь к возобновлению авиасообщения, упрощению виз для бизнес-элиты, а также создать благоприятные условия для шпионской деятельности, операций влияния и доступа к товарам под санкциями.

В отчете отмечается, что ослабление или отмена санкций является критически важным для сохранения системы власти Владимира Путина, ведь экономические проблемы, обусловленные снижением добычи нефти, обостряют внутренние противоречия среди правящих кругов.

"Кремль лишь притворяется заинтересованным в мирных переговорах, надеясь восстановить двусторонние отношения с США до прежнего уровня и официально закрепить поражение Украины", – заявила эстонская разведка.

Кроме того, Москва заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах ядерной безопасности, что позволяет ей поддерживать образ великой державы. В разведке подчеркивают, что позиционирование России как ответственного ядерного игрока является элементом более широкой стратегии, направленной на начало масштабных переговоров по безопасности, в частности о возможных ограничениях деятельности НАТО.

По оценкам эстонской разведки, одним из сценариев для Москвы может стать создание фонда послевоенного восстановления, наполненного за счет замороженных на Западе российских активов. Это дало бы России возможность давить на Украину и финансировать пропаганду.

В отчете также отмечается, что даже после возможного подписания мирного соглашения российский военно-промышленный комплекс будет оставаться угрозой для соседних стран. Разведчики подчеркивают, что Москва и в дальнейшем стремится ограничить активность НАТО вдоль своих границ.

"Россия, скорее всего, готовится к будущему конфликту, даже несмотря на то, что ее война против Украины продолжается", - говорится в докладе.

Аналитики прогнозируют стагнацию военного производства уже в этом году из-за ухудшения экономических перспектив, которые провоцируют внутренние противоречия среди правящих элит. Среди факторов, толкающих экономику к рецессии, называют подорожание кредитов и дефицит инвестиций.

В то же время добыча нефти, которая является ключевым источником доходов российского бюджета, стабильно сокращается и, по прогнозам разведки, не восстановится в ближайшей перспективе. Рост налогового давления и сокращение государственных расходов для финансирования войны, наряду с ударами украинских дронов по все более отдаленным регионам РФ, негативно повлияли на потребительские настроения.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Что ждет Украину в случае поражения в войне — мнение военного

Как писал Главред, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили отметил, что ситуация в Грузии показывает, к каким последствиям может привести поражение Украины в войне с Россией.

Он подчеркнул, что примерно пятая часть грузинской территории остается под российской оккупацией, а сама страна не имеет достаточных возможностей для полномасштабного противостояния РФ.

"Грузия — это пример того, что будет с Украиной, если, не дай Бог, она проиграет войну. 20% территории Грузии оккупировано. И у Грузии нет таких ресурсов для войны против России, которые есть у Украины благодаря помощи западных партнеров", — сказал Мамулашвили.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская пропаганда распространяет новые ложные сообщения о якобы контрнаступлении украинских войск на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В Институте изучения войны отмечают, что такие заявления, вероятно, направлены на сокрытие ранее распространенных фейков о продвижении российских сил в этом районе.

Потери российской армии в войне против Украины достигли уровня, который все более ощутимо влияет на возможности Москвы выполнять стратегические задачи, определенные диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и военных аналитиков.

Спикер Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты могут использовать аэродром в Тирасполе (непризнанное Приднестровье) как возможную площадку для запуска беспилотников по территории Украины.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред