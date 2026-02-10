"Мобресурс на полтора года": нардеп рассказал о перспективе "бусификации" в Украине

"Бусификация" - это один из инструментов для пополнения мобилизационного ресурса, отметил Руслан Горбенко.

Руслан Горбенко рассказал о перспективе "бусификации" в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Руслан Горбенко:

С мобилизацией в Украине сделано "очень много ошибок"

В рядах ВСУ нужно наводить порядок

В Украине до сих пор отсутствует системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, пишет "Телеграф".

По его мнению, проблема заключается в том, что к вопросу мобилизации "мы не подходили системно и в течение последних лет сделали очень много ошибок".

"Постановление правительства о выезде за границу молодых парней 18-22 лет. И здесь давайте также откровенно: а кто общался с военными? Кто услышал или хотел услышать их мнение? Постановление Кабмина вступило в силу с августа 2025 года, то есть мы понимаем, что у нас мобресурса осталось на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые еще не выехали", - подчеркнул Горбенко.

На уточнение о том, сколько выехало людей, депутат отметил, что "кто-то вбрасывает цифры, что 200 тысяч выехало за границу".

"Я думаю, что примерно 40-60 тысяч молодых людей (этой возрастной категории) уехало. Но у других есть время. Те, кто для себя решил уехать, в 18 лет точно не будут собираться, но ближе к наступлению 23 лет, я думаю, соответствующие решения семей или этих ребят будут приняты", - сказал он.

Он также отметил, что когда представители Генерального штаба ВСУ, Главнокомандующий ВСУ приходят в зал Верховной Рады "с предложением, требованием, просьбой поддержать непопулярные законопроекты, тогда, в принципе, в зале можно получить политически волевое решение о поддержке военных".

"А когда только было сказано, условно, что в стенах Верховной Рады обсуждается вопрос ареста имущества и банковских счетов ребят, которые ушли в СОЧ, то ко мне в Facebook полезли с угрозами: "Будем искать и еще посмотрим, кто у кого и что арестует", - сказал Горбенко.

Кроме того, по мнению Горбенко, в рядах ВСУ нужно наводить порядок.

"И наконец, это мое оценочное суждение, это уже произошло и Верховный Главком решил заняться этим вопросом. Но его нужно решать очень системно. "Бусификация" - это один из инструментов для пополнения мобресурса", - отметил депутат.

Говоря о статистике, которую приводил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, Горбенко отметил, что "действительно, примерно 2-3% - это "бусификация" с нарушениями".

"Если опять же взять обращение к омбудсмену, то 97% в принципе не нравится то, что военные делают по закону. Поэтому, скорее, у кого-то нет желания защищать Родину, кто-то боится. Причину каждый может для себя найти. Но не сделана системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации. И единственной просьбы-приказа к господину Федорову от президента Зеленского, откровенно говоря, будет ли достаточно?", - сказал он.

Как должна измениться мобилизация в Украине - мнение эксперта

Мобилизация в Украине должна приобрести системный подход, сочетающий мобилизационные мероприятия с полноценным рекрутингом, прозрачными правилами и реальной возможностью для граждан сознательно выбирать свое место в обороне страны. Об этом в интервью Radio NV заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя заявления министра обороны Федорова о необходимости изменений в процессе мобилизации.

Кузан подчеркнул, что мобилизацию следует рассматривать комплексно - не только как принудительные мобилизационные меры, но и как систему рекрутинга. По его мнению, самого факта принудительного призыва недостаточно, ведь украинской армии нужны подготовленные и мотивированные бойцы, и именно это должен обеспечивать механизм набора персонала наряду с мобилизацией.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми предусмотрено продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней до мая 2026 года.

В то же время часть граждан, имеющих право на отсрочку, столкнулись с тем, что в приложении "Резерв+" не появилось уведомление о ее автоматическом продлении. Пользователи сообщают, что получали push-уведомления о возможности пролонгации, однако фактически отсрочка не обновилась — приложение либо сообщает о технической ошибке, либо указывает, что ее невозможно предоставить. В Министерстве обороны объяснили алгоритм действий в таких случаях.

В ведомстве также сообщили, что очередной этап автоматического продления отсрочек уже завершился. Около 90% военнообязанных получили подтверждение без подачи дополнительных заявлений, тогда как остальным необходимо лично обратиться для оформления документов.

О персоне: Руслан Горбенко Руслан Горбенко - украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат экономических наук, пишет Википедия.

