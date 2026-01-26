В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

Президент Украины Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, определив новые сроки их действия.

Военное положение и мобилизация будут действовать до 4 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине продлен срок действия мобилизации и военного положения

Они будут действовать до 4 мая 2026 года

Сегодня, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые предусматривают продление на 90 дней срока действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Владимир Зеленский подписал закон от 14 января 2026 года №4757, которым утвержден указ президента о продлении действия военного положения в Украине. Документ, соответствующий законопроекту №14366, вступает в силу с момента его официального обнародования.

Также глава государства подписал закон от 14 января 2026 года №4758 об утверждении указа президента о продлении срока всеобщей мобилизации. Законопроект №14367 вступит в силу с 3 февраля 2026 года.

Согласно подписанным законам мобилизация и военное положение в Украине будут действовать до 4 мая.

Условия мобилизации в возрасте до 25 лет / Инфографика: Главред

Отменят ли мобилизацию после окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, с начала полномасштабного вторжения в Украине одновременно действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Даже после завершения боевых действий и достижения мира потребность в мобилизационных мерах не исчезнет. Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, после прекращения войны государству понадобится ориентировочно 300-500 тысяч военнослужащих для проведения ротаций, ведь значительная часть бойцов находится на фронте еще с 2014 года. Он также предупредил, что спекуляции на теме мобилизации или попытки угодить общественным настроениям в этом вопросе могут привести к серьезным рискам.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым, во время которого определил ключевые направления реформирования оборонного ведомства. Среди приоритетов — решение проблем в работе ТЦК и СП, а также комплексное обновление подходов к мобилизационным процессам.

Ранее, 14 января, Верховная Рада поддержала решение о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации в условиях полномасштабной войны.

12 января президент Зеленский внес в парламент соответствующие законопроекты, которыми предложил продлить действие военного положения и мобилизации в Украине.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальную структуру и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

