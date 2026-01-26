В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

О чем идет речь в материале:
- В Украине продлен срок действия мобилизации и военного положения
- Они будут действовать до 4 мая 2026 года
Сегодня, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые предусматривают продление на 90 дней срока действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.
Владимир Зеленский подписал закон от 14 января 2026 года №4757, которым утвержден указ президента о продлении действия военного положения в Украине. Документ, соответствующий законопроекту №14366, вступает в силу с момента его официального обнародования.
Также глава государства подписал закон от 14 января 2026 года №4758 об утверждении указа президента о продлении срока всеобщей мобилизации. Законопроект №14367 вступит в силу с 3 февраля 2026 года.
Согласно подписанным законам мобилизация и военное положение в Украине будут действовать до 4 мая.
Отменят ли мобилизацию после окончания войны - мнение эксперта
Как писал Главред, с начала полномасштабного вторжения в Украине одновременно действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Даже после завершения боевых действий и достижения мира потребность в мобилизационных мерах не исчезнет. Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко.
По его словам, после прекращения войны государству понадобится ориентировочно 300-500 тысяч военнослужащих для проведения ротаций, ведь значительная часть бойцов находится на фронте еще с 2014 года. Он также предупредил, что спекуляции на теме мобилизации или попытки угодить общественным настроениям в этом вопросе могут привести к серьезным рискам.
"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым, во время которого определил ключевые направления реформирования оборонного ведомства. Среди приоритетов — решение проблем в работе ТЦК и СП, а также комплексное обновление подходов к мобилизационным процессам.
Ранее, 14 января, Верховная Рада поддержала решение о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации в условиях полномасштабной войны.
12 января президент Зеленский внес в парламент соответствующие законопроекты, которыми предложил продлить действие военного положения и мобилизации в Украине.
