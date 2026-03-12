Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

https://glavred.info/energy/grafiki-ne-dlya-vseh-komu-budut-otklyuchat-svet-v-cherkasskoy-oblasti-13-marta-10748471.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Завтра, 13 марта, по указанию НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений света. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго".

Ограничения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Также, согласно команде НЭК "Укрэнерго", для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области 13 марта с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

видео дня

/ Скриншот

Часы отсутствия электроснабжения:

2.1: 19:00 – 21:00

2.2: 21:00 – 22:00

3.1: 17:00 – 19:00

4.1: 19:00 – 21:00

4.2: 17:00 – 19:00

5.2: 21:00 – 22:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред