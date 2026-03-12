Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

Завтра, 13 марта, по указанию НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений света. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго".
Ограничения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.
Также, согласно команде НЭК "Укрэнерго", для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области 13 марта с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Часы отсутствия электроснабжения:
- 2.1: 19:00 – 21:00
- 2.2: 21:00 – 22:00
- 3.1: 17:00 – 19:00
- 4.1: 19:00 – 21:00
- 4.2: 17:00 – 19:00
- 5.2: 21:00 – 22:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по лицевому счету
Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Новость дополняется...
