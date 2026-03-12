Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

Марина Иваненко
12 марта 2026, 20:05
Кофе по-венски появился благодаря украинскому казаку Юрию Кульчицкому, который спас город от осады и положил начало венской кофейной культуре.
Как в Вене появился кофе?
Как в Вене появился кофе? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто создал "кофе по-венски"
  • При чем здесь украинцы

Сегодня Вена известна своей кофейной культурой. Однако мало кто знает, что ее основателем был украинец Юрий Кульчицкий. Он не только помог спасти город от осады, но и научил местных пить кофе с молоком и сахаром. Главред расскажет об этом подробнее.

Подвиг во время войны

В 1683 году турецкая армия окружила Вену. Город оказался в полной изоляции: заканчивались запасы еды, начались болезни. Властям срочно нужно было передать сообщение союзникам, чтобы те пришли на помощь.

видео дня

Эту опасную миссию взялся выполнить Юрий Кульчицкий. Он хорошо знал турецкий язык и традиции, ведь ранее находился в плену. Переодевшись в турецкую одежду и выдав себя за купца, Кульчицкий смог пройти через вражеский лагерь.

Авторы канала"Файно" отмечают:

Кульчицкому удается доставить письмо, и союзники помогают снять осаду города. За подвиг нашего казака его награждают серебряной медалью, дарят дом в Вене и значительную сумму денег.

Неожиданный трофей

Когда турки отступили, в их лагере нашли 300 мешков с черными зернами, которые австрийцы сначала приняли за корм для верблюдов.

Кульчицкий, который знал вкус кофе еще с Востока, попросил отдать эти мешки ему в качестве награды. Так у него появилось сырье для открытия собственного дела.

Видео о том, откуда в Вене взялся кофе, можно посмотреть здесь:

Создание рецепта "кофе по-венски"

В подаренном городом доме Юрий открыл первую кофейню — "Под синей бутылкой". Сначала дела шли плохо: жители Вены не привыкли к черному кофе, он казался слишком горьким и невкусным.

Чтобы спасти бизнес, Кульчицкий экспериментировал с напитком, добавляя молоко и мед. Новый рецепт оказался гораздо приятнее на вкус и быстро завоевал популярность.

Так родился знаменитый кофе по-венски, который сам Кульчицкий назвал "Венский меланж". Хозяин встречал посетителей в турецком костюме и угощал по-украински: "Братчик, сердечко".

Чем запомнился Юрий Кульчицкий

Благодаря Кульчицкому кофе стал модным напитком в Вене. Через 25 лет в городе работало около 150 кофеен.

Сегодня Юрия Кульчицкого считают покровителем венских кофеен. В городе установлен памятник, где он изображен в казацкой одежде с подносом и кофейником в руках.

Украинец, который научил Европу пить кофе — Юрий Кульчицкий. Его жизнь овеяна легендами, но именно он внедрил культуру кофе в Вене.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Файно"

"Файно" — это популярный украинский YouTube-канал, посвященный исследованию национальной идентичности, культурных традиций и быта. Проект специализируется на создании качественного познавательного контента, который в интересной и современной форме рассказывает об истории украинских городов, их уникальных особенностях и гастрономических символах. Зрители ценят канал за эстетическую визуальную подачу и глубокое погружение в темы, которые ранее оставались без внимания массовой культуры. Одним из самых популярных циклов канала стала серия видео о тортах-визитках, где авторы исследуют, как кондитерские изделия становятся брендами целых регионов. Кроме гастрономии, на канале можно найти сюжеты об аутентичной моде, обычаях наших предков и архитектурных жемчужинах Украины. Главная цель проекта — влюбить зрителя в украинское и показать, что наше наследие стильное, вкусное и чрезвычайно многогранное.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

казаки Вена кофе Кофейня интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:48Энергетика
Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:39Война
СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

19:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Последние новости

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

Реклама
19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

Реклама
18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:34

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:30

"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

17:25

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

17:19

Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

17:16

"Это точно выигрыш": Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

17:15

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

16:45

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

16:40

Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

16:32

Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

16:32

Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарийВидео

16:27

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

16:25

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

Реклама
15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять