Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

О чем вы узнаете:
- Кто создал "кофе по-венски"
- При чем здесь украинцы
Сегодня Вена известна своей кофейной культурой. Однако мало кто знает, что ее основателем был украинец Юрий Кульчицкий. Он не только помог спасти город от осады, но и научил местных пить кофе с молоком и сахаром. Главред расскажет об этом подробнее.
Подвиг во время войны
В 1683 году турецкая армия окружила Вену. Город оказался в полной изоляции: заканчивались запасы еды, начались болезни. Властям срочно нужно было передать сообщение союзникам, чтобы те пришли на помощь.
Эту опасную миссию взялся выполнить Юрий Кульчицкий. Он хорошо знал турецкий язык и традиции, ведь ранее находился в плену. Переодевшись в турецкую одежду и выдав себя за купца, Кульчицкий смог пройти через вражеский лагерь.
Авторы канала"Файно" отмечают:
Кульчицкому удается доставить письмо, и союзники помогают снять осаду города. За подвиг нашего казака его награждают серебряной медалью, дарят дом в Вене и значительную сумму денег.
Неожиданный трофей
Когда турки отступили, в их лагере нашли 300 мешков с черными зернами, которые австрийцы сначала приняли за корм для верблюдов.
Кульчицкий, который знал вкус кофе еще с Востока, попросил отдать эти мешки ему в качестве награды. Так у него появилось сырье для открытия собственного дела.
Видео о том, откуда в Вене взялся кофе, можно посмотреть здесь:
Создание рецепта "кофе по-венски"
В подаренном городом доме Юрий открыл первую кофейню — "Под синей бутылкой". Сначала дела шли плохо: жители Вены не привыкли к черному кофе, он казался слишком горьким и невкусным.
Чтобы спасти бизнес, Кульчицкий экспериментировал с напитком, добавляя молоко и мед. Новый рецепт оказался гораздо приятнее на вкус и быстро завоевал популярность.
Так родился знаменитый кофе по-венски, который сам Кульчицкий назвал "Венский меланж". Хозяин встречал посетителей в турецком костюме и угощал по-украински: "Братчик, сердечко".
Чем запомнился Юрий Кульчицкий
Благодаря Кульчицкому кофе стал модным напитком в Вене. Через 25 лет в городе работало около 150 кофеен.
Сегодня Юрия Кульчицкого считают покровителем венских кофеен. В городе установлен памятник, где он изображен в казацкой одежде с подносом и кофейником в руках.
Украинец, который научил Европу пить кофе — Юрий Кульчицкий. Его жизнь овеяна легендами, но именно он внедрил культуру кофе в Вене.
Об источнике: "Файно"
"Файно" — это популярный украинский YouTube-канал, посвященный исследованию национальной идентичности, культурных традиций и быта. Проект специализируется на создании качественного познавательного контента, который в интересной и современной форме рассказывает об истории украинских городов, их уникальных особенностях и гастрономических символах. Зрители ценят канал за эстетическую визуальную подачу и глубокое погружение в темы, которые ранее оставались без внимания массовой культуры. Одним из самых популярных циклов канала стала серия видео о тортах-визитках, где авторы исследуют, как кондитерские изделия становятся брендами целых регионов. Кроме гастрономии, на канале можно найти сюжеты об аутентичной моде, обычаях наших предков и архитектурных жемчужинах Украины. Главная цель проекта — влюбить зрителя в украинское и показать, что наше наследие стильное, вкусное и чрезвычайно многогранное.
