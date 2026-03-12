Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

Кофе по-венски появился благодаря украинскому казаку Юрию Кульчицкому, который спас город от осады и положил начало венской кофейной культуре.

Как в Вене появился кофе? / Коллаж: Главред, скриншоты

Кто создал "кофе по-венски"

При чем здесь украинцы

Сегодня Вена известна своей кофейной культурой. Однако мало кто знает, что ее основателем был украинец Юрий Кульчицкий. Он не только помог спасти город от осады, но и научил местных пить кофе с молоком и сахаром. Главред расскажет об этом подробнее.

Подвиг во время войны

В 1683 году турецкая армия окружила Вену. Город оказался в полной изоляции: заканчивались запасы еды, начались болезни. Властям срочно нужно было передать сообщение союзникам, чтобы те пришли на помощь.

Эту опасную миссию взялся выполнить Юрий Кульчицкий. Он хорошо знал турецкий язык и традиции, ведь ранее находился в плену. Переодевшись в турецкую одежду и выдав себя за купца, Кульчицкий смог пройти через вражеский лагерь.

Авторы канала"Файно" отмечают:

Кульчицкому удается доставить письмо, и союзники помогают снять осаду города. За подвиг нашего казака его награждают серебряной медалью, дарят дом в Вене и значительную сумму денег.

Неожиданный трофей

Когда турки отступили, в их лагере нашли 300 мешков с черными зернами, которые австрийцы сначала приняли за корм для верблюдов.

Кульчицкий, который знал вкус кофе еще с Востока, попросил отдать эти мешки ему в качестве награды. Так у него появилось сырье для открытия собственного дела.

Видео о том, откуда в Вене взялся кофе, можно посмотреть здесь:

Создание рецепта "кофе по-венски"

В подаренном городом доме Юрий открыл первую кофейню — "Под синей бутылкой". Сначала дела шли плохо: жители Вены не привыкли к черному кофе, он казался слишком горьким и невкусным.

Чтобы спасти бизнес, Кульчицкий экспериментировал с напитком, добавляя молоко и мед. Новый рецепт оказался гораздо приятнее на вкус и быстро завоевал популярность.

Так родился знаменитый кофе по-венски, который сам Кульчицкий назвал "Венский меланж". Хозяин встречал посетителей в турецком костюме и угощал по-украински: "Братчик, сердечко".

Чем запомнился Юрий Кульчицкий

Благодаря Кульчицкому кофе стал модным напитком в Вене. Через 25 лет в городе работало около 150 кофеен.

Сегодня Юрия Кульчицкого считают покровителем венских кофеен. В городе установлен памятник, где он изображен в казацкой одежде с подносом и кофейником в руках.

Украинец, который научил Европу пить кофе — Юрий Кульчицкий. Его жизнь овеяна легендами, но именно он внедрил культуру кофе в Вене.

