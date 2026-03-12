РФ 'набивает карманы' на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

Российская нефть Urals на пике роста стоила около 71 доллара за баррель.

Плюсы для России от эскалации на Ближнем Востоке / Коллаж Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новости:

Иранская эскалация усиливает российские энергодоходы

Индия сохраняет импорт российской нефти

Позиции РФ в переговорах с Китаем укрепляются

Эскалация на Ближнем Востоке уже ощутимо встряхнула глобальные рынки энергоресурсов. Цена Brent в пиковые моменты подбиралась к отметке в 120 долларов за баррель, а европейский газ дорожает каждый день. На этом фоне Россия получает неожиданные бонусы, которые могут усилить ее способность финансировать войну против Украины.

В интервью Главреду эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус обозначил три ключевые выгоды, которые Кремль получает от турбулентности на рынке.

1. Рекордные цены на нефть - прямой подарок для бюджета РФ

Российская нефть Urals на пике роста стоила около 71 доллара за баррель - значительно выше заложенных в бюджет 59 долларов. Это создает для Москвы дополнительный финансовый ресурс.

"То есть пока что они находятся в очень большом плюсе", - отмечает Гардус.

2. Ослабление санкционного давления из-за позиции Индии

По словам эксперта, война в Иране фактически сняла напряжение вокруг попыток Запада убедить Индию отказаться от российской нефти. Несмотря на многочисленные заявления, Нью-Дели не изменил курс, а теперь давление на него еще больше уменьшилось.

Это означает стабильный сбыт российского сырья на одном из ключевых рынков.

3. Усиление позиций России в отношениях с Китаем

Иранская нефть была альтернативой российской для Пекина. Теперь, когда эта альтернатива временно исчезла, Москва получает лучшие переговорные условия.

"Соответственно, переговорная позиция России в российско-китайских отношениях за эту неделю несколько укрепилась", - подчеркивает эксперт.

Что будет дальше

По оценке Гардуса, продолжительность конфликта в Иране определит, сохранятся ли эти преимущества для Кремля. Если эскалация быстро завершится, Россия потеряет все три рычага. Если же ситуация затянется на месяцы, выгоды будут только расти.

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что если цены на нефть на уровне 80-85 долларов за баррель будут держаться весь второй квартал, то это улучшит состояние экономики РФ, но проблемы не устранит.

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже", - добавил он.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг / Инфографика: Главред

Подорожание нефти - как это повлияет на РФ

Как сообщал Главред, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявлял, что если в отношении портов в Балтике будет применяться та же практика, что и сейчас, когда "теневой флот" будут арестовывать и конфисковывать, цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать. Следовательно, получить от этого дополнительную прибыль ей будет трудно.

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар также говорил, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

О персоне: Максим Гардус Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

