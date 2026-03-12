Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

Дарья Пшеничник
12 марта 2026, 17:25
Российская нефть Urals на пике роста стоила около 71 доллара за баррель.
РФ 'набивает карманы' на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля
Плюсы для России от эскалации на Ближнем Востоке / Коллаж Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новости:

  • Иранская эскалация усиливает российские энергодоходы
  • Индия сохраняет импорт российской нефти
  • Позиции РФ в переговорах с Китаем укрепляются

видео дня

Эскалация на Ближнем Востоке уже ощутимо встряхнула глобальные рынки энергоресурсов. Цена Brent в пиковые моменты подбиралась к отметке в 120 долларов за баррель, а европейский газ дорожает каждый день. На этом фоне Россия получает неожиданные бонусы, которые могут усилить ее способность финансировать войну против Украины.

В интервью Главреду эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус обозначил три ключевые выгоды, которые Кремль получает от турбулентности на рынке.

1. Рекордные цены на нефть - прямой подарок для бюджета РФ

Российская нефть Urals на пике роста стоила около 71 доллара за баррель - значительно выше заложенных в бюджет 59 долларов. Это создает для Москвы дополнительный финансовый ресурс.

"То есть пока что они находятся в очень большом плюсе", - отмечает Гардус.

2. Ослабление санкционного давления из-за позиции Индии

По словам эксперта, война в Иране фактически сняла напряжение вокруг попыток Запада убедить Индию отказаться от российской нефти. Несмотря на многочисленные заявления, Нью-Дели не изменил курс, а теперь давление на него еще больше уменьшилось.

Это означает стабильный сбыт российского сырья на одном из ключевых рынков.

3. Усиление позиций России в отношениях с Китаем

Иранская нефть была альтернативой российской для Пекина. Теперь, когда эта альтернатива временно исчезла, Москва получает лучшие переговорные условия.

"Соответственно, переговорная позиция России в российско-китайских отношениях за эту неделю несколько укрепилась", - подчеркивает эксперт.

Что будет дальше

По оценке Гардуса, продолжительность конфликта в Иране определит, сохранятся ли эти преимущества для Кремля. Если эскалация быстро завершится, Россия потеряет все три рычага. Если же ситуация затянется на месяцы, выгоды будут только расти.

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что если цены на нефть на уровне 80-85 долларов за баррель будут держаться весь второй квартал, то это улучшит состояние экономики РФ, но проблемы не устранит.

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже", - добавил он.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть WTI 2000-2025 гг / Инфографика: Главред

Подорожание нефти - как это повлияет на РФ

Как сообщал Главред, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявлял, что если в отношении портов в Балтике будет применяться та же практика, что и сейчас, когда "теневой флот" будут арестовывать и конфисковывать, цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать. Следовательно, получить от этого дополнительную прибыль ей будет трудно.

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар также говорил, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нефть Ближний Восток цены на нефть Россия Максим Гардус Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

18:04Украина
Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:46Война
Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:34Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Последние новости

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежным

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

Реклама
18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:34

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:30

"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

17:25

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

17:19

Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

17:16

"Это точно выигрыш": Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

17:15

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

16:45

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

Реклама
16:40

Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

16:32

Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

16:32

Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарийВидео

16:27

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

16:25

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

13:57

Абсолютно новый рецепт торта "Битое стекло" на Пасху 2026Видео

13:56

Кому молиться об исцелении 13 марта: какой церковный праздник

13:55

Последние теплые дни в Украине: когда температура резко упадет до +4 градусов

13:24

Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты

13:23

Ошибка при стирке, которую многие делают годами: эксперты объяснили нюанс

Реклама
13:12

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

13:10

По 1500 грн пенсионерам и кэшбэк за топливо: в Украине анонсировали новые выплаты

13:10

Родзинки или ізюм - как сказать на украинском: объяснение удивит многих

13:06

"Супер-красавицы": появилось редкое фото Софии Ротару с сестрами

13:01

Будет новый 5-балльный шторм: когда влупит новая магнитная буря

12:43

Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

12:20

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДДВидео

12:16

Температура резко подскочит: на Ровенщину идет весеннее потепление

12:11

Мобилизация в Украине: Рада готовит новые жесткие ограничения для уклонистов и СЗЧ

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять