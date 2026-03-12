Родзинки или ізюм - как сказать на украинском: объяснение удивит многих

Оба варианта имеют древнее происхождение и закреплены в словарях.

Ізюм или родзинки - как правильно сказать на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот, @blog_redaktora

Как правильно: родзинки или ізюм

Какое происхождение слова "ізюм"

Что означает слово "ізюм"

В повседневной речи мы часто слышим два слова для обозначения сушеного винограда - родзинки или ізюм. И хотя многим кажется, что "ізюм" - это русская калька, на самом деле оба слова имеют древнее происхождение и закреплены в украинском языке.

Главред разобрался, какое слово считается правильным для обозначения сушеного винограда - "ізюм" или "родзинки".

Происхождение слова "родзинки"

Редактор Елена Филоненко на своей странице в Instagram объясняет, что слово "родзинки" пришло к нам через польское посредничество — rodzynki. Польский язык заимствовал его из немецкого (Rosíne), а немцы, в свою очередь, взяли его из французского raisin, что означает "виноград". Корни этого слова уходят в латынь: racēmus - "виноградная гроздь, ветка, лоза".

Поэтому "родзинки" - это слово, которое имеет западноевропейское происхождение и распространено во многих славянских языках: польском, чешском, хорватском, белорусском, словенском.

Происхождение слова "ізюм"

"ізюм" имеет совсем другую историю. Это слово попало в украинский язык благодаря историческим контактам с тюркскими народами. В турецком языке üzüm означает "виноград", в крымскотатарском — jüzüm, в уйгурском — özÿm, в монгольском — yzym. Все эти варианты обозначают виноград или сушеный виноград.

Что говорят словари

В Словаре украинского языка в 11 томах "родзинки" определяются как "сушеные ягоды винограда".

В Большом толковом словаре современного украинского языка представлены оба слова - "родзинки" и "ізюм" со значением "высушенные ягоды винограда, используемые в качестве пищевого продукта".

Итак, оба слова правильны для обозначения сушеного винограда в украинском языке. Они имеют разное происхождение, но закреплены в словарях и употребляются как синонимы.

Какое слово употреблять

Елена Филоненко советует отдавать предпочтение слову "родзинки", ведь оно более устоявшееся в украинской традиции и имеет более широкое распространение в славянских языках. В то же время "ізюм" не является ошибкой - это тоже украинское слово, которое имеет древнее происхождение.

Елена Филоненко Елена Филоненко — украинская редактор, выпускница Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова (ныне — Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова) по специальности "Украинский язык и литература, литературное редактирование". С 2018 года работает над редактированием журналов "Практика управления учебным заведением" и "Практика управления дошкольным учреждением", книг на психологическую тематику, детских изданий, пособий для педагогов, а также статей для Ukraїner. Ведет Instagram-блог @blog_redaktora, где делится советами по редактированию и языковыми наблюдениями.

