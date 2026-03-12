Тодоренко случайно засветила болезнь на теле

Кратко:
- Какую проблему показала Тодоренко
- Что она сама говорит
Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, показала видео с ребенком, на котором видно ее давнее хроническое заболевание.
На своей странице в Instagram, Тодоренко поделилась видео, где танцует со своим третьим сыном на руках. "Быть мамой - это счастье! Скоро 6 месяцев! Третьи дети растут слишком быстро. Всем самого прекрасного настроения", - подписала свой пост она.
Запроданка давно жаловалась на проблемы со спиной и даже озвучивала свой диагноз - сколиоз.
Теперь же на свежем видео отлично видна спина Тодоренко и достаточно сильное искривление позвоночника.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
