Тодоренко случайно засветила болезнь на теле

Регина Тодоренко не ожидала, что выставит свое состояние на всеобщее обозрение.

Регина Тодоренко показала больную спину/ коллаж: Главред; фото: https://t.me/todorenkoregina

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, показала видео с ребенком, на котором видно ее давнее хроническое заболевание.

На своей странице в Instagram, Тодоренко поделилась видео, где танцует со своим третьим сыном на руках. "Быть мамой - это счастье! Скоро 6 месяцев! Третьи дети растут слишком быстро. Всем самого прекрасного настроения", - подписала свой пост она.

Тодоренко показала болезнь / Фото Instagram/reginatodorenko

Запроданка давно жаловалась на проблемы со спиной и даже озвучивала свой диагноз - сколиоз.

Теперь же на свежем видео отлично видна спина Тодоренко и достаточно сильное искривление позвоночника.

Регина Тодоренко засветила больную спину / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

