Зеленский заявил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие

Президент отметил, что в настоящее время не общается с Орбаном, но передал приглашение на встречу через словацкого премьера Роберта Фицо.

Зеленский резко высказался о политике Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что его подход все больше напоминает политику российского руководства. В интервью изданию Politico украинский лидер подчеркнул, что между Орбаном и Владимиром Путиным остается только одно принципиальное различие - венгерский премьер пока не применяет против Украины военную силу.

По словам Зеленского, Будапешт системно блокирует ключевые решения, необходимые для сдерживания российской агрессии. Речь идет о санкционных пакетах ЕС, транзите вооружения через территорию Венгрии и финансовой и военной помощи Киеву. Президент подчеркнул, что такое поведение фактически усиливает позиции Кремля.

"Он блокирует деньги, блокирует оружие, блокирует наш путь в ЕС, наш путь жизни. А также он распространяет российские нарративы", - подчеркнул украинский лидер.

На вопрос журналистов, можно ли считать Орбана союзником Путина, Зеленский ответил утвердительно, отметив, что действия венгерского премьера полностью совпадают с интересами Москвы, за исключением прямого военного участия.

Президент также сообщил, что пока не имеет прямого контакта с Орбаном. В последний раз он пытался передать приглашение на встречу через премьера Словакии Роберта Фицо, с которым общался 27 февраля. По словам Зеленского, Фицо согласился помочь с организацией встречи, но после этого "исчез".

Украинский лидер не исключает возможности двустороннего или трехстороннего формата переговоров, однако подчеркивает, что никаких конкретных договоренностей пока нет.

Почему Венгрия обостряет конфликт - мнение эксперта

Последние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана противоречат нормам международного права. Фактически Виктор Орбан провоцирует дальнейшее обострение ситуации и усиление напряженности в отношениях с Украиной.

С таким заявлением выступил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, это выглядит как сознательное объявление политической войны с противоправными действиями.

"Открытая эмоциональная перепалка и взаимные обвинения со стороны украинского руководства были ошибкой, поскольку такая реакция фактически работает в интересах Орбана. Именно на подобную эскалацию он и рассчитывает. Поэтому сейчас главное — не поддаваться на эту провокацию.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана — последние новости по теме

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенной венгерской власти и венгерского народа в отношении войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

