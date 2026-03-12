Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

Алена Кюпели
12 марта 2026, 08:42
Американская актриса чувствует свободу и счастлива быть наедине с собой.
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

Кратко:

  • От чего радуется Дженнифер
  • Чего она не испытывала с 20 лет

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес находится в новых крепких отношениях — с самой собой.

Как пишет People, в анонсе своего предстоящего интервью на Nightline в программе Good Morning America, суперзвезда рассказала о том, как она чувствует себя одинокой после развода с Беном Аффлеком в 2024 году — и почему она счастливее, чем когда-либо.

видео дня

"Я в счастливом периоде", — сказала 56-летняя Лопес. "Думаю, впервые в жизни я чувствую себя свободной; я сама по себе. И это действительно здорово".

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес счастлива / ua.depositphotos.com

Певица и актриса отметила, насколько необычным для нее является это чувство, подчеркнув, что большую часть своей жизни она провела в отношениях.

"Я не знала, что это такое, с тех пор как мне исполнилось двадцать с небольшим, и даже раньше", — сказала она. "У меня всегда были парни. В моей жизни всегда кто-то был, и многое, как мне казалось, было вне моего контроля".

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес строит отношения с собой / фото: instagram.com/jlo

Теперь, по словам Лопес, она учится больше доверять себе и отпускать давление, которое когда-то оказывала на себя. "Я дошла до того момента, когда действительно доверяю себе и ценю себя немного больше, вместо того чтобы быть такой строгой к себе и постоянно пытаться что-то доказать", — сказала она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:

Напомним, Главред писал, что популярный в 90-х российский певец Андрей Губин, который несколько дней назад выступил со странным интервью, где разнес практически всю российскую эстраду, назвав ее бесталанной, может оказаться пациентом психбольницы.

Ранее также популярная в террористической России певица Слава, которая то и дело попадает в разные скандалы, удивляя поклонников странными заявлениями, радикально сменила имидж.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

09:21Украина
100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

09:00Интервью
Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом

08:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на сегодня, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Последние новости

09:35

Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

09:23

Гороскоп на завтра 13 марта: Скорпионам - трудности, Водолеям - счастье

09:21

Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

09:21

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на ЧерниговщинеФото

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
09:00

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

08:51

После 12 марта все изменится: трем знакам зодиака наконец повезет

08:42

Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

08:35

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливомВидео

Реклама
08:25

Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с ПутинымВидео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:30

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войныВидео

07:05

"Здесь есть важный момент": Леонов - об атаках на Турцию и 5 статье НАТОмнение

06:57

Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

05:50

Старые методы против новых уловок - как защитить сад от птиц

05:06

Секрет большого урожая тыквы: что сделать с семенами перед посадкой

04:41

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

04:25

"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

03:44

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Реклама
03:18

Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

03:00

Они вступают в эру успеха: четырем знакам зодиака судьба даст особый шанс

02:41

Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты дали неожиданный ответ

02:35

Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

02:05

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

01:30

Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

01:08

"Что выросло": беременная Харлан показала себя в детстве

01:04

Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью

00:26

Мотря из "Поймать Кайдаша" влюблена: что рассказала актриса

00:04

РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

11 марта, среда
23:58

Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии

23:30

"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

23:00

Модные, но неудобные: какие трендовые решения быстро разочаровывают

22:50

"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

22:41

Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

22:19

Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

22:14

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

21:57

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

21:48

Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 мартаФото

21:45

Зеленский открыто обратился к Трампу с предложением из-за давления на Украину

Реклама
21:38

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:22

"Хюррем" Мерьем Узерли и "Сулейман" Халит Эргенч снова сыграют вместе

21:19

Ученые заглянули под одно из древнейших деревьев на Земле: что их удивило

21:01

Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

21:01

Как удобрять огород золой без ошибок: что можно, а что категорически запрещеноВидео

20:46

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 40 полицейских ранены - детали

20:24

Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

20:15

Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

20:04

Плохая новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции

19:53

"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять