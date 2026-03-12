Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

Американская актриса чувствует свободу и счастлива быть наедине с собой.

Бен Аффлек, Дженнифер Лопес / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес находится в новых крепких отношениях — с самой собой.

Как пишет People, в анонсе своего предстоящего интервью на Nightline в программе Good Morning America, суперзвезда рассказала о том, как она чувствует себя одинокой после развода с Беном Аффлеком в 2024 году — и почему она счастливее, чем когда-либо.

"Я в счастливом периоде", — сказала 56-летняя Лопес. "Думаю, впервые в жизни я чувствую себя свободной; я сама по себе. И это действительно здорово".

Дженнифер Лопес счастлива / ua.depositphotos.com

Певица и актриса отметила, насколько необычным для нее является это чувство, подчеркнув, что большую часть своей жизни она провела в отношениях.

"Я не знала, что это такое, с тех пор как мне исполнилось двадцать с небольшим, и даже раньше", — сказала она. "У меня всегда были парни. В моей жизни всегда кто-то был, и многое, как мне казалось, было вне моего контроля".

Дженнифер Лопес строит отношения с собой / фото: instagram.com/jlo

Теперь, по словам Лопес, она учится больше доверять себе и отпускать давление, которое когда-то оказывала на себя. "Я дошла до того момента, когда действительно доверяю себе и ценю себя немного больше, вместо того чтобы быть такой строгой к себе и постоянно пытаться что-то доказать", — сказала она.

О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

