Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

Алена Кюпели
12 марта 2026, 09:35
Соня Евдокименко отдыхает в Париже с модными сумками.
София Евдокименко
София Евдокименко любит тяжелый люкс / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Евдокименко

Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время жили и работала в РФ Соня Евдокименко, и любит дорогие вещи и курорты, показала свой отдых в Париже.

На своей странице в Instagram, молодая женщина выложила фото заведений, в которых она была, а также похвасталась дорогими сумками от мировых брендов. Общая стоимость двух сумок составила около 60 000 евро.

В частности, она выгуляла Клатч от Schiaparelli. Его стоимость составляет 14 000 евро на официальном сайте бренда.

Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс
Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve
Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс
Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Эксклюзивная сумка от Hermes с кастомизацией может стоить около 40-50 000 евро (2-2,5 млн гривен).

Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс
Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Она также показала клатч от Schiaparelli, который на официальном сайте стоит 14 000 евро (715 000 гривен).

Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс
Соня Евдокименко выгуляла тяжелый люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve
Клатч от итальянского бренда
Клатч от итальянского бренда / Фото schiaparelli.com

Отметим, ранее Евдокименко уже была замечена на отдыхе в Куршевеле. Она опубликовала ряд фотографий в Instagram, где показала, как проводит зимние каникулы вместе со своей подругой, российской блогершей Дианой Манасир. Свой пост внучка София Ротару прокомментировала лаконичным: "Благодарна и любима".

Ранее Главред сообщал, что популярный в 90-х российский певец Андрей Губин, который несколько дней назад выступил со странным интервью, где разнес практически всю российскую эстраду, назвав ее бесталанной, может оказаться пациентом психбольницы.

Ранее также американская певица и актриса Дженнифер Лопес находится в новых крепких отношениях — с самой собой.

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

22:14

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

21:57

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

21:48

Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 мартаФото

