Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

Кратко:
- Какие бренды выгуляла Евдокименко
- Какая их стоимость
Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время жили и работала в РФ Соня Евдокименко, и любит дорогие вещи и курорты, показала свой отдых в Париже.
На своей странице в Instagram, молодая женщина выложила фото заведений, в которых она была, а также похвасталась дорогими сумками от мировых брендов. Общая стоимость двух сумок составила около 60 000 евро.
В частности, она выгуляла Клатч от Schiaparelli. Его стоимость составляет 14 000 евро на официальном сайте бренда.
Эксклюзивная сумка от Hermes с кастомизацией может стоить около 40-50 000 евро (2-2,5 млн гривен).
Отметим, ранее Евдокименко уже была замечена на отдыхе в Куршевеле. Она опубликовала ряд фотографий в Instagram, где показала, как проводит зимние каникулы вместе со своей подругой, российской блогершей Дианой Манасир. Свой пост внучка София Ротару прокомментировала лаконичным: "Благодарна и любима".
О персоне: Соня Евдокименко
Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.
