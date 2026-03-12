"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

Глава государства объяснил, почему Киев не готов отдавать территории и на какие компромиссы уже пошла Украина.

https://glavred.info/ukraine/istoricheskaya-oshibka-zelenskiy-sdelal-rezonansnye-zayavleniya-ob-ustupkah-rf-orbane-i-putine-10748228.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский высказался по ключевым вопросам заключения мира / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Когда может закончиться война в Украине

Есть ли прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины

Как Венгрия и Словакия шантажируют Киев

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью исполнительному редактору Politico Germany Гордону Репински, в котором он рассказал о компромиссах Киева, давлении на Кремль, отношении к Владимиру Путину, конфликте с премьером Венгрии Виктором Орбаном и перспективах завершения войны.

Главред собрал главные тезисы украинского лидера.

видео дня

О "сдаче" территорий

Зеленский ответил на вопрос о том, существует ли определенная цель, достигнув которой он мог бы рассмотреть возможность выполнить требования Кремля и передать стране-агрессору РФ восточные территории Украины.

"Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех сторон вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия базируются на этих принципах. Это для меня очень очевидно", — ответил президент.

Он также подчеркнул, что завершение войны на условиях, которые выдвигает Россия, может стать серьезным риском и даже исторической ошибкой.

"Я думаю, что это большой риск и, возможно, даже историческая ошибка, потому что мы дадим им очень-очень сильные укрепления. Мы дадим им очень сильные оборонительные линии, и мы дадим им моральный дух", – сказал Зеленский.

Отметим, президент неоднократно говорил о том, что сдача территорий неприемлема для Украины. Зеленский объяснял, что выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество.

Кроме того, передача России таких городов, как Славянск и Краматорск, означала бы немедленную оккупацию около 200 тысяч украинцев.

На какие компромиссы готова пойти Украина

Украина заинтересована в проведении мирных переговоров и уже продемонстрировала множество компромиссов. Однако, Киев не готов отдать российскому диктатору страну. При этом аппетиты Путина только растут.

"Я думаю, Украина уже продемонстрировала множество компромиссов. Первый – они убили так много людей. Они начали эту войну. Теперь президент Трамп не поднимает вопросы ответственности. И никто об этом не говорит. И все пытаются забыть об оккупированных территориях, о той части этой войны, которая началась с оккупации Крыма и Донбасса", - напомнил Зеленский.

"Мы стоим там, где стоим, и они [россияне] не деоккупируют территорию, которую они оккупировали. Разве это не компромисс? Я считаю, это очень большой компромисс. Не забывайте о таком огромном количестве потерь", — добавил президент.

Он также вспомнил о ситуации прошлого года, когда американская администрация призвала Украину согласиться на прекращение огня, предупреждая, что иначе помощь может быть прекращена.

"Я думаю, это был самый большой компромисс, на который была готова и до сих пор готова вся наша страна. Но таких компромиссов России уже недостаточно, ей нужно все больше и больше, больше и больше. Это медленная оккупация", — пояснил Зеленский.

О гарантиях безопасности и давлении на Путина

Украина поддерживает проведение переговоров, но для завершения войны США должны больше давить на Россию. Кроме того, необходимы гарантии безопасности, которые лягут в основу мирного соглашения.

"Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, пока что нет никаких деталей относительно гарантий безопасности для Украины.

"Давайте будем честными. Для нас это очень важно, но мы не имеем четкого ответа", - сказал он.

Зеленский рассказал о том, как Трамп спросил его, могут ли гарантии безопасности США быть сильнее НАТО.

"Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, сильнее НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?", - ответил украинский президент.

Он также подчеркнул необходимость одобрения гарантий безопасности национальными парламентами и Конгрессом США. Этот шаг позволит быть уверенными, что будущие администрации не смогут от них отказаться.

Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Об отношениях с Путиным

Зеленский подтвердил факт глубокой вражды с главой Кремля Путиным, но в то же время заявил, что мир не зависит от "дружбы" лидеров.

"Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы – он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил многих людей. Мы ответили – и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций. Ненависть – это об эмоциях", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что мирный договор – это конкретный документ, который дает людям возможность жить и остановить войну. Здесь речь не идет о личных отношениях.

"Именно поэтому это наш приоритет. Это не касается личного отношения, это не касается личностей", - добавил глава государства.

Когда закончится война

У Зеленского спросили, верит ли он в окончание российско-украинской войны в 2026 или 2027 году.

"Мы сделаем всё со своей стороны, чтобы закончить эту войну как можно быстрее. Но не всё зависит от нас. И это печально. Но мы должны понимать, что многое зависит от воли России. Они агрессоры, они большие, и они не демонстрируют волю к скорешему окончанию войны", - сказал он.

При этом Зеленский уверен, что Кремль не добьется полной оккупации Украины.

"Война закончится так быстро, как только это будет возможно. В противном случае, она [война] затянется дольше, чем мы предполагаем. В любом случае у России недостаточно сил, чтобы оккупировать нас", - подчеркнул глава государства.

О нефтепроводе "Дружба" и шантаже

Как сказал Зеленский со ссылкой представителей Европейской комиссии, если Украина не возобновит транзит российской нефти, то Венгрия и Словакия будут блокировать выделение Украине кредита от ЕС на €90 млрд.

"Как я понял из того, что сказала мне Еврокомиссия, они [Венгрия и Словакия] хотят российскую нефть. И если Украина не будет транспортировать российскую нефть, они заблокируют деньги", – заявил Зеленский.

Президент выступил против того, чтобы российская нефть поставлялась через территорию Украины, назвав это политикой двойных стандартов.

"Мы боремся против российской агрессии, но в то же время продаем их нефть", – объяснил президент.

Впрочем, он признал, что юридически правда не на его стороне.

"Когда Россия разрушила этот трубопровод, я сказал: хорошо, но они его разрушили – почему мы должны снова его восстанавливать? Это была моя позиция. Но это моя личная позиция. Итак, если это шантаж, я сказал: хорошо, мы восстановим. Я сказал это Еврокомиссии", – отметил президент.

По его словам, через полтора месяца Украина сможет возобновить работу нефтепровода.

"Если мы хотим восстановить разрушенные резервуары, любая техническая группа скажет вам, что нужно минимум шесть месяцев. Но мы нашли способ, как сделать это за полтора месяца", – заявил Зеленский и добавил, что такой поспешный ремонт нанесет ущерб украинской экологии.

Также, по его словам, это будет опасно, если РФ снова его атакует.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

О конфликте с Орбаном

Зеленский сравнил политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с действиями Кремля.

По его словам, Орбан задерживает кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, выступает против вступления Украины в Евросоюз и пытается отменить санкции против РФ.

"Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Единственное, чего он сегодня не делает, — это не атакует нашу территорию ракетами или дронами. А также он разделяет российские нарративы. Он лично это делает", - сказал Зеленский об Орбане.

На вопрос, не зашел ли он слишком далеко в своей недавней завуалированной физической угрозе в адрес Орбана, Зеленский ответил, что не считает "дипломатическое молчание" "очень полезным" в отношениях с венгерским премьер-министром.

Европе нужен план "Б"

Зеленский заявил, что Евросоюз должен разработать запасной план финансирования на случай, если не удастся вовремя преодолеть шантаж со стороны Орбана по блокированию помощи Украине до того, как украинские ресурсы иссякнут.

"Мы и Европа, мы все нуждаемся в этом плане Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", — сказал он.

Смотрите видео - Интервью Владимира Зеленского Гордону Репински:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

6 марта специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

9 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лидер США сказал, разговор был "очень хорошим". Глава Белого дома сказал, что Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.

12 марта специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с российской делегацией во главе с посланником главы России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Детали переговоров не уточняются.

В РФ сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред