Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с Путиным

Украина уже пошла на большие уступки, но России нужно все больше.

Главные тезисы Зеленского:

Киев заинтересован в мирных переговорах, но не готов отдавать страну РФ

Украина уже пошла на множество компромиссов, однако Москве этого недостаточно

Задача как президента — защищать Конституцию, независимость и народ Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в проведении мирных переговоров и уже продемонстрировала множество компромиссов. Однако, Киев не готов отдать российскому диктатору Владимиру Путину страну. Именно поэтому мы укрепляем собственную армию и поддерживаем экономику. Об этом глава государства сказал в интервью исполнительному редактору Politico Germany Гордону Репински.

"Мы абсолютно не готовы отдать нашу страну Путину. Именно поэтому нам крайне нужны переговоры", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, что украинцы не доверяют России. В то же время он верит, что США действительно хотят закончить эту войну.

"Я надеюсь, что они нам помогут. Но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", - сказал он.

На какие компромиссы готова пойти Украина

Репински спросил у Зеленского, какой цели Киев хотел бы достичь прежде чем согласиться на территориальные уступки России ради заключения мира.

"Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс, который устроит все стороны. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия базируются на таких принципах. Это для меня очень очевидно", — отметил подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что именно Украина уже продемонстрировала множество компромиссов.

"Украина шла на большие компромиссы, но РФ этого мало. Мы стоим там, где стоим, и они [россияне] не деоккупируют территорию, которую они оккупировали. Разве это не компромисс? Я думаю, это очень большой компромисс. Не забывайте о большом количестве потерь", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что самый большой компромисс был в самом начале президентского срока Дональда Трампа, когда он требовал, чтобы Украина согласилась на прекращение огня. В противном случае он не будет предоставлять украинцам помощь.

"Я думаю, это был самый большой компромисс, на который была готова и до сих пор готова вся наша страна. Но таких компромиссов России уже недостаточно, ей нужно все больше и больше, больше и больше. Это медленная оккупация", — подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

6 марта специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

9 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лидер США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине. Глава Белого дома сказал, что Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.

12 марта специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с российской делегацией во главе с посланником главы России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Уиткофф не сообщил деталей переговоров, ограничившись лишь одной фразой.

"Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи", - отметил спецпредставитель Трампа.

