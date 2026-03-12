Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с Путиным

Главные тезисы Зеленского:
- Киев заинтересован в мирных переговорах, но не готов отдавать страну РФ
- Украина уже пошла на множество компромиссов, однако Москве этого недостаточно
- Задача как президента — защищать Конституцию, независимость и народ Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в проведении мирных переговоров и уже продемонстрировала множество компромиссов. Однако, Киев не готов отдать российскому диктатору Владимиру Путину страну. Именно поэтому мы укрепляем собственную армию и поддерживаем экономику. Об этом глава государства сказал в интервью исполнительному редактору Politico Germany Гордону Репински.
"Мы абсолютно не готовы отдать нашу страну Путину. Именно поэтому нам крайне нужны переговоры", — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, что украинцы не доверяют России. В то же время он верит, что США действительно хотят закончить эту войну.
"Я надеюсь, что они нам помогут. Но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", - сказал он.
На какие компромиссы готова пойти Украина
Репински спросил у Зеленского, какой цели Киев хотел бы достичь прежде чем согласиться на территориальные уступки России ради заключения мира.
"Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс, который устроит все стороны. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия базируются на таких принципах. Это для меня очень очевидно", — отметил подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что именно Украина уже продемонстрировала множество компромиссов.
"Украина шла на большие компромиссы, но РФ этого мало. Мы стоим там, где стоим, и они [россияне] не деоккупируют территорию, которую они оккупировали. Разве это не компромисс? Я думаю, это очень большой компромисс. Не забывайте о большом количестве потерь", - сказал Зеленский.
Глава государства напомнил, что самый большой компромисс был в самом начале президентского срока Дональда Трампа, когда он требовал, чтобы Украина согласилась на прекращение огня. В противном случае он не будет предоставлять украинцам помощь.
"Я думаю, это был самый большой компромисс, на который была готова и до сих пор готова вся наша страна. Но таких компромиссов России уже недостаточно, ей нужно все больше и больше, больше и больше. Это медленная оккупация", — подчеркнул Зеленский.
Смотрите видео - Интервью Владимира Зеленского Гордону Репински:
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.
6 марта специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.
9 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Лидер США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине. Глава Белого дома сказал, что Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.
12 марта специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с российской делегацией во главе с посланником главы России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
Уиткофф не сообщил деталей переговоров, ограничившись лишь одной фразой.
"Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи", - отметил спецпредставитель Трампа.
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
