Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали

Российские ударные дроны атаковали райотдел полиции в Шостке, что в Сумской области.

РФ уничтожила райотдел полиции: более 20 полицейских ранены / Коллаж: Главред, фото: МВД, ua.depositphotos.com

Главное:

РФ атаковала дронами Шостку в Сумской области

Оккупанты прицельно ударили по районному отделению полиции

В результате удара более 20 сотрудников получили ранения

Утром 11 марта армия страны-агрессора РФ с помощью дрона нанесла удар по зданию районного управления полиции в Шостке Сумской области.

В результате удара здание райуправления полностью разрушено, более 20 сотрудников получили ранения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня утром удар БПЛА по райуправлению полиции в Шостке. Здание уничтожено, более 22 сотрудников ранены", - рассказал министр во время встречи с журналистами в среду.

Клименко добавил, что оккупанты постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области. По его словам, там россияне тренируются на базовой общевойсковой подготовке запускать дроны по мирному населению. Отдельно бьют дронами и артиллерией.

Министр добавил, что также враг атакует Семеновку Черниговской области - самый северный районный центр Украины. Там оккупанты уничтожают все, что находится в зоне 20 километров от границы. Одной из целей россиян являются админздания, чтобы органы власти не могли работать стабильно.

"За прошедшие выходные потеряли семь единиц транспорта ГСЧС во время повторных ударов, во время ликвидации. Они уничтожают инфраструктуру, бьют тех, кто приезжает помогать людям", - отметил Клименко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 марта войска РФ нанесли удары КАБами по Запорожью. Враг попал в одну из многоэтажек в городе, известно о трех пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Кроме того, утром 11 марта российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Напомним, российские военные атаковали дроном маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона. По словам главы Херсонской ОГА Олега Прокудина, удар был прицельным. Маршрутка полностью уничтожена. По меньшей мере 10 человек получили ранения, среди них — 17-летний подросток. В больницу доставили 41-летнего мужчину и женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Шахед / Инфографика: Главред

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

