На пляж в Калифорнии вынесло "рыбу Судного дня": что это за существо

На пляже в Калифорнии наткнулись на трехметровую глубоководную рыбу - сельдь королевскую. Ученые пытаются выяснить, почему такие существа оказываются на берегу.

Селедковый король на пляже / Коллаж: Главред, скриншоты

На побережье Калифорнии нашли редкую глубоководную рыбу

Почему сельдь короля называют "рыбой Судного дня"

Что на самом деле говорят ученые о появлении этого существа на берегу

На американском побережье отдыхающие стали свидетелями чрезвычайно жуткого явления. На песок Калифорнии вынесло трехметровое морское существо, которое обычно можно увидеть только на огромной глубине.

Этой удивительной находкой стал король сельди, известный также как "рыба-ремень". Его обнаружили на пляже Грандвью в Энсинитасе (Калифорния). Это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда такой "гость" из глубины появляется в этом регионе.

Посланник из морской бездны

Селедковые короли живут на глубине до 1000 метров, где царит полная темнота. Из-за своего необычного вида и того, что они редко появляются на поверхности, эти рыбы не одно столетие были героями легенд о "морских змеях".

Ученые из Scripps Institution of Oceanography сразу прибыли на место, чтобы забрать образец для исследований. По их словам, такие находки имеют огромную научную ценность.

Мы взяли образцы и заморозили рыбу, чтобы впоследствии провести дальнейшие исследования и сохранить ее в нашей морской коллекции позвоночных, — сообщил Ben Frable, менеджер коллекции института, в комментарии для BILD.

Почему рыбу называют "предвестником катастроф"

Во многих культурах, в частности в Японии, появление этой рыбы считают плохим знаком. Существует поверье, что сельдевый король выплывает на мель только перед разрушительными землетрясениями или цунами, из-за чего его часто называют "рыбой Судного дня".

Однако ученые объясняют это явление с точки зрения биологии и океанографии. Исследователи пытаются выяснить, почему обитатели бездны все чаще оказываются на побережье.

По словам ученых, это может быть связано с изменениями условий в океане или природными климатическими циклами, такими как Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

