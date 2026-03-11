Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

Оккупанты продолжают обстрелы КАБами, РСЗО и FPV-дронами, создавая угрозу для жилых районов.

Россия пытается продвинуться к Краматорску и Славянску / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Россия нацелена на захват Краматорска и Славянска

Эти города являются ключевым транспортным и промышленным узлом

Контроль над ними фактически означает контроль над Донецкой областью

Россия стремится взять под контроль Краматорск и Славянск в Донецкой области, что является одной из ключевых целей так называемой "специальной военной операции". Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил "Депутат" Трач.

"Враг стремился захватить города еще с 2014 года, и первым городом, куда заехали диверсионные отряды Гиркина после начала войны на Востоке Украины, был именно Славянск. Это важный транспортный узел, крупный промышленный город. Контроль над Славянском и Краматорском фактически будет означать контроль над всей Донецкой областью", – отметил командир. видео дня

Ситуация в городах

По его словам, сейчас Славянск и Краматорск остаются живыми городами: работает промышленность, магазины и коммунальная сфера, хотя население значительно сократилось.

"Дух войны ощущается, когда есть обстрелы – КАБы, ракеты, РСЗО и даже единичные FPV-дроны, которые залетают на окраины. Но если фронт приблизится на опасную глубину, гражданскому населению придется уезжать отсюда, потому что проживание станет невыносимым и опасным", – пояснил Трач.

Тактическая ситуация на фронте

Командир добавил, что для наступления на Краматорск врагу нужно выровнять фронт в районе Константиновки, тогда как украинские защитники контролируют вклинение со стороны Славянска.

"Фактически контроль над Донецкой областью враг сможет получить только если захватит Славянско-Краматорскую агломерацию. Затем – выйти на админграницы Донецкой области и создать так называемую "зону контроля". Пока что они здесь совершенно ничего не контролируют", – подытожил Михаил Трач.

Славянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, 9 марта аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Также российские оккупанты активизировались на юге Украины, что может быть частью более широкого оперативного замысла, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, существуют риски для Гуляйполя Запорожской области.

"Есть риски потери Гуляйполя, где наших позиций осталось немного, с дальнейшим продвижением врага в обход Орехова. Общий замысел – ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья", – сказал Попович.

Кроме того, Силы обороны Украины продвинулись на 10–12 километров вглубь российских позиций по нескольким направлениям и освободили сотни квадратных километров территории. Аналитики Института изучения войны считают, что эти действия сорвали часть планов Кремля по весеннему наступлению.

