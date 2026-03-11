Укр
Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку: у хаски нашли волчьи гены

Константин Пономарев
11 марта 2026, 17:34
Генетический анализ смешанной собаки показал необычно высокий уровень "волчьих" генов. Ученые объяснили, что на самом деле означает этот показатель.
Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку
Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку / Коллаж Главред, фото: Reddit, Pixabay

Вы узнаете:

  • Чем результат ДНК собаки удивил хозяйку
  • Что означает загадочный показатель "волчьей сущности"
  • Почему домашние собаки могут хранить гены волков

Владелица собаки породы хаски была поражена результатами генетического теста своего питомца. Анализ показал, что у пса по кличке Бодхи необычно высокий показатель так называемой "волчьей сущности", более 17 процентов.

Женщина поделилась результатом на популярном форуме Reddit и он быстро вызвал интерес пользователей сети. Многие признались, что никогда не сталкивались с таким высоким значением, ведь у большинства собак этот показатель обычно составляет около одного процента или даже меньше.

Удивительный результат ДНК-теста

История стала известна после публикации фотографии собаки и результатов теста. Белый пес с сероватой головой оказался настоящей генетической "мозаикой".

Согласно анализу, Бодхи на 50 процентов сибирский хаски. Кроме того, в его генах присутствуют американский питбультерьер (13 процентов), так называемый "супермутт" - смешанная линия (13,5 процента), а также следы чау-чау, боксера и немецкой овчарки.

Результат ДНК-теста собаки
Результат ДНК-теста собаки / Коллаж Главред, фото: Reddit

Однако именно показатель "волчьей сущности" привлек наибольшее внимание. У родственников хаски из базы данных результаты составляли всего 1–2 процента, тогда как у Бодхи этот показатель оказался намного выше.

Что на самом деле означает "волчий показатель"

Несмотря на звучное название, высокий показатель вовсе не означает, что у собаки недавно был предок-волк.

Генетические компании объясняют, что этот показатель отражает древние генетические признаки, сохранившиеся со времен раннего одомашнивания собак. Ученые анализируют определенные участки генома, где у собак и волков есть заметные различия, и по ним вычисляют процент сходства.

Особенно часто более высокий показатель встречается у северных и древних пород, например, у сибирских хаски или сиба-ину.

Реакция соцсетей

Необычный результат быстро вызвал обсуждение. Многие пользователи начали сравнивать показатель с присутствием древней ДНК у людей.

Некоторые отметили, что это похоже на неандертальскую ДНК, которая также сохраняется у современных людей в небольших количествах. Другие поделились результатами анализов своих питомцев.

"В моей помеси хаски примерно 13% волчьей крови. Сначала это было неожиданно, но потом она стала много охотиться на голубей", - написал один из пользователей.

Ранее Главред писал о том, что специалисты назвали 3 породы собак, которые ведут себя хуже всего. Некоторые из самых популярных пород нередко доставляют владельцам трудности. Какие питомцы чаще всего проявляют сложный характер.

Также сообщалось о том, что девушка сделала ДНК-тест своей собаке и была сильно удивлена результатом. Генетический анализ раскрыл неожиданную смесь пород у домашнего животного с совершенно несоответствующим внешним видом.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

