Историк раскрыл секрет истории России: откуда она взялась и что было до "россиян"

Алферов объяснил, как на самом деле возникла Россия после распада Золотой Орды и почему тезис о "800 годах войны с россиянами" является историческим мифом.

О чем идет речь в материале:

Какова настоящая история России

Откуда взялась Россия

Существовали ли россияне 800 лет назад

Тезис о том, что Украина якобы воюет с Россией уже более 800 лет, часто звучит в публичном пространстве. Однако, как отмечают историки, такая формулировка является упрощением и даже создает новые мифы о прошлом. Украинский историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в интервью Liga.net объяснил, что на самом деле известно о происхождении государственности на территории современной России.

Главред выяснил, какая страна является предком России.

Действительно ли Украина воюет с Россией 800 лет

По словам историка, популярный тезис о многовековой войне с россиянами не совсем корректен с точки зрения истории.

"Например, миф такой: мы воюем за Украину с россиянами более 800 лет — со времени нападения на Киев войск Андрея Боголюбского", — отмечает Александр Алферов.

В то же время историк подчеркивает, что в этом утверждении есть важный вопрос, который часто игнорируют.

"Можно пожаловаться: мы воюем с ними 800 лет. Извините, с кем из них? То, что мы были тогда 800 лет, это одно. А были ли они 800 лет назад?" — объясняет Алферов.

Именно поэтому, по словам эксперта, важно использовать точные исторические термины и понимать контекст того времени.

Как возникло государство "россиян"

Историк объясняет, что государственное образование, которое впоследствии стало основой России, сформировалось значительно позже.

"Что такое их государство? Это в принципе то же тело, которое возникает после распада Золотой Орды", — отмечает Александр Алферов.

До этого эти территории имели сложную историю зависимостей и влияний.

"Они были 200 лет под нами (входили в состав Руси-Украины, — ред.), эти территории, а затем 250 лет под Золотой Ордой", — объясняет историк.

Именно после упадка Орды началось формирование новой политической реальности на этих землях.

Что Москва позаимствовала у Руси

По словам Алферова, значительная часть культурных и политических элементов на этих территориях была заимствована из традиций Руси.

"Мы дали им письменность, мы дали им религию, мы дали им поведенческую матрицу, в том числе", — отмечает историк.

Кроме этого, Русь повлияла и на формирование городской культуры. Также важную роль сыграли династические связи.

"Мы даже дали им династию, потому что эти Рюриковичи, которые были у них, это младшая ветвь Мономаховичей", — отмечает историк.

Когда сформировалась Россия как отдельное государство

По мнению эксперта, политическое оформление этого государства как самостоятельного образования произошло значительно позже.

"Получился такой постколониальный организм, который выходит с конца 15-го века на свою независимость", — объясняет Алфёров.

При этом историк отмечает, что в разные исторические периоды население этих территорий называли по-разному.

"С середины 16-го века к ним начинает использоваться другой термин, который происходит от тюркских народов", — добавляет историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, глава Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

