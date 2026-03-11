Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

Анна Ярославская
11 марта 2026, 11:57
Заметное подорожание продуктов возможно только при росте цен на топливо примерно на 50% и более.
Цены на продукты
Рост цен на бензин в Украине: что будет со стоимостью продуктов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • Подорожание топлива уже влияет на логистику и тарифы на перевозки
  • Нынешняя ситуация может привести лишь к умеренному росту цен
  • На дальнейшую динамику цен будет влиять ситуация на Ближнем Востоке
  • Себестоимость урожая 2026 года может вырасти

Повышение цен на бензин в Украине на 5–8 гривен не окажет существенного влияния на стоимость производства продуктов питания. Ожидать заметного роста цен можно только при значительном скачке стоимости топлива — примерно на 50% и более. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, значительная часть продукции была произведена или заготовлена ранее, когда доля топлива в себестоимости была относительно небольшой. Поэтому нынешнее подорожание бензина пока не оказывает серьезного влияния на цены.

видео дня

При этом эксперт отметил, что рост цен на топливо уже начинает отражаться на логистике. Компании, занимающиеся перевозками и дистрибуцией, постепенно повышают свои тарифы, что может частично повлиять на конечную стоимость товаров.

Также следует отметить, что важной составляющей цен на продукты является стоимость энергоносителей, поскольку генераторы работают на топливе, и затраты на выработку энергии скажутся на конечной цене.

"В производственном процессе доля топлива не велика, поэтому этот фактор существенно не скажется на цене. Но подорожание топлива отразится на стоимости логистики, а также на стоимости продукции тех предприятий, которые используют генераторы как дополнительный источник электроэнергии", - объяснил эксперт.

В целом, по оценке Марчука, нынешнее повышение цен на топливо может привести лишь к умеренному росту стоимости продуктов — примерно на 2–3%.

"Если бы цены на топливо выросли на 50%, тогда подорожание было бы ощутимым, а так, пока что будем наблюдать лишь умеренное повышение цен на продукты", - сказал эксперт.

Он добавил, что гораздо большее влияние стоимость топлива может оказать на продукцию следующего сезона. Сейчас в Украине начинается посевная кампания, поэтому дальнейшее подорожание топлива может закладываться в себестоимость урожая 2026 года.

В то же время прогнозировать ситуацию пока рано. По словам Марчука, на цены также будут влиять события на Ближнем Востоке, а также погодные условия. Если климат окажется благоприятным и урожай будет хорошим, влияние дорогого топлива может быть менее заметным. Однако при плохом урожае и высоких ценах на топливо стоимость продуктов может вырасти значительно.

Какие продукты подорожают в марте
Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости

Как писал Главред, стоимость топлива на украинских заправках заметно выросла и продолжает расти. В частности, цена дизеля за короткое время увеличилась примерно на 5 гривен за литр.

Аналитик УКАБ Максим Гопка сообщил, что эскалация на Ближнем Востоке в сочетании с внутренними экономическими факторами спровоцирует волну роста цен на продукты в Украине. Под ударом окажутся прежде всего импортные овощи, мясо и молочная продукция.

В Украине фиксируется дефицит гречки, поэтому росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов этой крупы. Об этом заявила доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

На этой неделе в Украине снизились цены на морковь. Как сообщили аналитики проекта EastFruit, это произошло из-за начала активной продажи запасов овощей из хранилищ.

Другие новости:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты новости Украины Денис Марчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

12:00Интервью
ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:51Фронт
Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Последние новости

12:33

Историк раскрыл секрет истории России: откуда она взялась и что было до "россиян"

12:25

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

12:18

Цены на молочку в Украине могут резко пойти вверх: эксперт назвал причину

12:15

Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов - WSJ

12:13

"Случится подобное": беглая Стужук высказалась о проблеме Ани Лорак

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
12:00

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

11:57

Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

11:50

Соседи будут спрашивать сорт: самые удачные гибриды огурцов

11:44

Леня из Ворониных экстремально похудел: тает на глазах

Реклама
11:26

"Все эти деньги на СВО": Алла Пугачева попала в жуткий скандал

11:25

"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверилиВидео

11:00

Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образомВидео

10:58

По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

10:57

Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

10:51

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:42

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

10:27

Сорняки на дорожках исчезнут за 3 дня - нужен только чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

10:09

Выгодное разведение животных - что окупится быстрее всего

10:02

"Потеряю волосы и зубы": финалиста "Холостяка" показала последствия расстройства

Реклама
09:51

Милявская не может выжить в России: требует помощи

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

09:31

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:24

Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

09:21

Четвертая стадия: молодой российской ведущей подтвердили страшный диагноз

09:17

Почему Трамп предлагает Ирану "японский сценарий": Климовский объяснилмнение

09:10

"Реальность изменилась": в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

08:48

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

08:31

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известноФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:00

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дроновВидео

07:03

"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у КиеваВидео

06:05

Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

05:37

Гороскоп на завтра 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

05:04

Арбузы до 12 кг: какой сорт выбрать в 2026 году

04:45

"Люди забудут": известная певица сделала заявление о возвращении Винника

04:30

Орхидея, алоэ или толстянка: какое комнатное растение выбрать по знаку зодиака

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

03:32

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцевВидео

Реклама
02:50

"Комета в угаре": ученые потрясены странной начинкой межзвёздного гостя 3I/ATLAS

02:16

Больше, чем контратака: в ВСУ рассказали, где готовят почву для важных изменений

01:01

Сорта картофеля, не боящиеся климатических изменений - народный топ выбораВидео

00:04

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

10 марта, вторник
23:45

Отключение электроэнергии 11 марта: что известно о графиках для Киева и области

23:26

"Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора

23:21

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

22:54

Список очередей сократился: кому отключат свет в Днепре и области 11 мартаФото

22:46

"Посмешище": предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

22:30

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять