Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

Заметное подорожание продуктов возможно только при росте цен на топливо примерно на 50% и более.

Рост цен на бензин в Украине: что будет со стоимостью продуктов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Подорожание топлива уже влияет на логистику и тарифы на перевозки

Нынешняя ситуация может привести лишь к умеренному росту цен

На дальнейшую динамику цен будет влиять ситуация на Ближнем Востоке

Себестоимость урожая 2026 года может вырасти

Повышение цен на бензин в Украине на 5–8 гривен не окажет существенного влияния на стоимость производства продуктов питания. Ожидать заметного роста цен можно только при значительном скачке стоимости топлива — примерно на 50% и более. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, значительная часть продукции была произведена или заготовлена ранее, когда доля топлива в себестоимости была относительно небольшой. Поэтому нынешнее подорожание бензина пока не оказывает серьезного влияния на цены.

При этом эксперт отметил, что рост цен на топливо уже начинает отражаться на логистике. Компании, занимающиеся перевозками и дистрибуцией, постепенно повышают свои тарифы, что может частично повлиять на конечную стоимость товаров.

Также следует отметить, что важной составляющей цен на продукты является стоимость энергоносителей, поскольку генераторы работают на топливе, и затраты на выработку энергии скажутся на конечной цене.

"В производственном процессе доля топлива не велика, поэтому этот фактор существенно не скажется на цене. Но подорожание топлива отразится на стоимости логистики, а также на стоимости продукции тех предприятий, которые используют генераторы как дополнительный источник электроэнергии", - объяснил эксперт.

В целом, по оценке Марчука, нынешнее повышение цен на топливо может привести лишь к умеренному росту стоимости продуктов — примерно на 2–3%.

"Если бы цены на топливо выросли на 50%, тогда подорожание было бы ощутимым, а так, пока что будем наблюдать лишь умеренное повышение цен на продукты", - сказал эксперт.

Он добавил, что гораздо большее влияние стоимость топлива может оказать на продукцию следующего сезона. Сейчас в Украине начинается посевная кампания, поэтому дальнейшее подорожание топлива может закладываться в себестоимость урожая 2026 года.

В то же время прогнозировать ситуацию пока рано. По словам Марчука, на цены также будут влиять события на Ближнем Востоке, а также погодные условия. Если климат окажется благоприятным и урожай будет хорошим, влияние дорогого топлива может быть менее заметным. Однако при плохом урожае и высоких ценах на топливо стоимость продуктов может вырасти значительно.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

