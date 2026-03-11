Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов - WSJ

Эр-Рияд обсуждает возможность закупки у Украины систем радиоэлектронной борьбы.

Саудовская Аравия рассматривает покупку украинских дронов

Потенциальная сделка может оцениваться в миллионы долларов

Окончательное соглашение между сторонами пока не подписано

Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о приобретении крупной партии дронов-перехватчиков, которые могут использоваться для защиты от иранских ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, потенциальная сделка может оцениваться в миллионы долларов. Однако окончательное соглашение между сторонами пока не подписано.

Также, как отмечается, Эр-Рияд обсуждает возможность закупки у Украины систем радиоэлектронной борьбы.

Интерес к украинским разработкам проявляют и другие государства Персидского залива. В частности, представители Катара уже посещали Украину, чтобы изучить технологии противодействия беспилотникам.

По информации WSJ, украинская система противодействия дронам не ограничивается только ракетными средствами ПВО. В нее входят и так называемые дроны-перехватчики, которые способны уничтожать вражеские беспилотники, врезаясь в них или подрываясь рядом.

Кроме того, Украина активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют сигналы управления и навигации дронов противника.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

