Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Соседи будут спрашивать сорт: самые удачные гибриды огурцов

Марина Иваненко
11 марта 2026, 11:50
Огурцы без горечи и болезней — это реально. Какие гибриды дают до 5–6 плодов в узле и подходят как для теплицы, так и для открытой грядки.
Какие огурцы сеять?
Какие огурцы сеять? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как выбрать правильный сорт огурцов
  • Какие сорта огурцов подходят для теплиц и для открытого грунта

Выбор правильного сорта огурцов — это основа успешного сезона, позволяющая получить щедрый урожай даже при неблагоприятных погодных условиях. Для универсального выращивания огородники выбирают гибриды, которые сочетают в себе самоопыление, ранний срок созревания и отсутствие горечи в плодах. Правильное сочетание тепличных условий и открытого грунта позволяет собирать свежие овощи с начала лета до поздней осени. Главред расскажет о таких сортах огурцов.

видео дня

Герман F1

Автор канала "Наша дача" рассказывает, что этот голландский гибрид считается одним из самых надежных. Он относится к самоопыляемым сортам, поэтому дает хорошую завязь даже в закрытых теплицах, где нет пчел. Плоды имеют пучковый тип завязи, а это значит, что в одном узле может формироваться до 5–6 огурцов.

Огурцы Герман F1 имеют темно-зеленый цвет, умеренно бугристые и не имеют горечи на генетическом уровне. Они идеально подходят для маринования и засолки, поскольку остаются хрустящими и без пустот внутри. Этот сорт огурцов очень устойчив к мучнистой росе и вирусу мозаики.

Видео о том, какие огурцы лучше посадить, можно посмотреть здесь:

Кураж F1

Гибрид Кураж F1 ценят за его мощную корневую систему и способность быстро адаптироваться к изменениям температуры. Его часто рекомендуют как лучший вариант для теплиц, однако и в открытом грунте он демонстрирует не меньшую продуктивность благодаря устойчивости к перепадам влажности.

Плоды имеют характерный аромат и сладковатый вкус. Они немного длиннее классических корнишонов, с частыми бугорками. Основное преимущество Куража — это его длительное плодоношение. Даже когда другие сорта начинают желтеть в конце августа, этот гибрид продолжает наращивать новые плоды.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Маша F1

Если вы хотите получить первые огурцы как можно быстрее, то Маша F1 — оптимальный выбор. Это один из самых раннеспелых гибридов, который начинает плодоносить уже через 37–40 дней после появления всходов. Растение компактное, но чрезвычайно продуктивное.

Огурцы этого сорта небольшие по размеру, плотные и очень хрустящие. Они имеют хороший товарный вид и хорошо переносят транспортировку. Маша F1 обладает высоким иммунитетом к большинству болезней тыквенных, что позволяет минимизировать использование химических средств защиты на огороде.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород огурец огурцы интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

12:00Интервью
ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:51Фронт
Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Последние новости

12:33

Историк раскрыл секрет истории России: откуда она взялась и что было до "россиян"

12:25

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

12:18

Цены на молочку в Украине могут резко пойти вверх: эксперт назвал причину

12:15

Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов - WSJ

12:13

"Случится подобное": беглая Стужук высказалась о проблеме Ани Лорак

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
12:00

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

11:57

Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

11:50

Соседи будут спрашивать сорт: самые удачные гибриды огурцов

11:44

Леня из Ворониных экстремально похудел: тает на глазах

Реклама
11:26

"Все эти деньги на СВО": Алла Пугачева попала в жуткий скандал

11:25

"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверилиВидео

11:00

Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образомВидео

10:58

По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

10:57

Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

10:51

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:42

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

10:27

Сорняки на дорожках исчезнут за 3 дня - нужен только чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

10:09

Выгодное разведение животных - что окупится быстрее всего

10:02

"Потеряю волосы и зубы": финалиста "Холостяка" показала последствия расстройства

Реклама
09:51

Милявская не может выжить в России: требует помощи

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

09:31

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:24

Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

09:21

Четвертая стадия: молодой российской ведущей подтвердили страшный диагноз

09:17

Почему Трамп предлагает Ирану "японский сценарий": Климовский объяснилмнение

09:10

"Реальность изменилась": в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

08:48

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

08:31

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известноФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:00

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дроновВидео

07:03

"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у КиеваВидео

06:05

Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

05:37

Гороскоп на завтра 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

05:04

Арбузы до 12 кг: какой сорт выбрать в 2026 году

04:45

"Люди забудут": известная певица сделала заявление о возвращении Винника

04:30

Орхидея, алоэ или толстянка: какое комнатное растение выбрать по знаку зодиака

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

03:32

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцевВидео

Реклама
02:50

"Комета в угаре": ученые потрясены странной начинкой межзвёздного гостя 3I/ATLAS

02:16

Больше, чем контратака: в ВСУ рассказали, где готовят почву для важных изменений

01:01

Сорта картофеля, не боящиеся климатических изменений - народный топ выбораВидео

00:04

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

10 марта, вторник
23:45

Отключение электроэнергии 11 марта: что известно о графиках для Киева и области

23:26

"Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора

23:21

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

22:54

Список очередей сократился: кому отключат свет в Днепре и области 11 мартаФото

22:46

"Посмешище": предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

22:30

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять