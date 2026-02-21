Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

Редушко объяснил причину столкновения между Вивчаренко и Романом в матче Динамо – Рух.

https://glavred.info/sport/dinamo-ruh-redushko-rasskazal-chto-na-samom-dele-sprovocirovalo-stychku-v-matche-10742732.html Ссылка скопирована

Инцидент не повлиял на ход поединка и результат / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Кратко:

Конфликт между Вивчаренко и Романом в матче Динамо – Рух (1:0)

Инцидент произошел перед перерывом 17-го тура УПЛ

Стычка длилась несколько секунд и не повлияла на результат игры

Фланговый полузащитник киевского Динамо Богдан Редушко рассказал о причинах конфликта между защитником столичного клуба Константином Вивчаренко и защитником львовского Руха Виталием Романом во время очного матча команд в 17-м туре украинской Премьер-лиги, который завершился победой киевлян со счетом 1:0.

В интервью сайту "Украинский футбол" Редушко объяснил, что инцидент перед перерывом возник из-за разного восприятия игровой ситуации обоими футболистами.

видео дня

"Костя чисто сыграл на фланге, а защитник Руха упал. На эмоциях немного покричали, однако конфликт быстро исчерпался. Игроки пожали друг другу руки и продолжили играть", – отметил он.

Несмотря на кратковременное напряжение, обе команды продолжили игру без дополнительных инцидентов. После матча Динамо сохранило лидерство в чемпионате, а "Рух" продолжает борьбу за верхние позиции таблицы, где каждый матч приобретает стратегическое значение.

"Динамо" Киев / Инфографика: Главред

Футбол - новости по теме

Как ранее писал Главред, житомирское Полесье на финишной прямой переговоров с 21-летним центральным полузащитником львовских Карпат Олегом Федором. Переход игрока может состояться сразу после матча Карпат против Шахтера в 17-м туре УПЛ, который запланирован на 22 февраля.

Кроме того, донецкий Шахтер продолжает стратегию развития молодых игроков и рассматривает возможность подписания трех перспективных футболистов из Бразилии, сообщает ESPN. В фокусе клуба – 18-летний нападающий Матеус Шавьер из "Сантоса", 17-летний центральный полузащитник Габриэль Мек и 17-летний хавбек, известный под именем Бруниньо.

Напомним, что футболист Самба Диалло, который ранее выступал за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред