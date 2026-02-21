Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправить

Анна Ярославская
21 февраля 2026, 10:45
33
Одна ложка натуральной подкормки в неделю — и рассада станет крепкой и "жирной".
Рассада
Секрет крепкой рассады без досвечивания — работает для томатов и перца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему рассада вытягивается
  • В чем польза гороха для рассады
  • Как приготовить домашнюю подкормку для рассады

Иногда рассада вытягивается. И самая частая причина этого явления - нехватка освещения. Как остановить рост рассады и сделать ее крепкой, разобрался Главред.

видео дня

Ошибки при выращивании рассады

Обычно рассаду начинают высаживать в феврале-марте, когда световой день составляет всего 6-8 часов. Для формирования крепкого стебля с требуется не менее 10-12 часов. Таким образом, если не обеспечить дополнительное освещение при помощи фитолампы, то рассада, скорее всего будет вытягиваться.

Загущенность посевов - еще одна причина того, что рассада растет слабой. Если вы заготовили семян больше, чем могут вместить ваши рассадочные емкости, воспользуйтесь любыми подручными средствами – баночками из-под йогуртов, нижней частью пластиковых бутылок, одноразовыми стаканчиками.

Оптимальная температура прорастания семян – 22-24°. С появлением всходов ее нужно постепенно снизить до 14-16°. Весной рассаду можно выносить на открытый воздух, например, на балкон. Это отличный способ закаливания перед высадкой в открытый грунт.

Заболоченность грунта приводит не только к вытягиванию рассады, но и грозит таким заболеванием, как "черная ножка". Обязательно используйте рассадные емкости с дренажными отверстиями, а также сливайте лишнюю воду из поддонов.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
Что можно сажать на следующий год после картофеля / Инфографика: Главред

Рассада вытягивается — что делать

Если рассада вытягивается, ее необходимо подкормить. На Youtube-канале Сад, огород ПРО утверждают, что натуральная подкормка поможет вырастить крепкие саженцы даже без досвечивания.

"Для подкормки даже ничего не нужно покупать. Все необходимое есть у нас дома. Такая рассада в будущем даст хороший урожай, а самое главное - не будет болеть", - рассказали на канале.

Садовод утверждает, что благодаря этой подкормке у рассада не только прекращает вытягивается. Кроме того, у нее образуется хорошая корневая система.

Эта подкормка универсальна и подходит на всех этапах роста и развития рассады. Также она подходит абсолютно для всех овощных культур, в том числе томатов, перца, огурцов.

Рассада

Для приготовления подкормки понадобится 500 мл горячей воды, в которую нужно добавить одну чайную ложку самого обычного гороха, который найдется дома абсолютно у каждого.

Горох содержит полезные для рассады вещества
Горох содержит полезные для рассады микро- и макроэлементы / скриншот

Горох содержит в себе большое количество полезных для молодой рассады микро- и макроэлементов, аминокислоты, полезные белки, минералы, витамины группы B, витамины группы Е, витамин С, калий, кальций, магний, фосфор и многое другое.

Также нам понадобится буквально одна капелька йода. Превышать эту концентрацию нельзя, иначе вместо пользы есть риск сжечь корни.

Все ингредиенты нужно перемешать и настаивать двое суток, чтобы все полезные витамины, минералы могли перейти из гороха в воду и получился очень ценный и питательный для рассады эликсир.

"Именно благодаря такому уникальному эликсиру рассада у вас будет жирнее, с плотными листочками и с мощной корневой массой", - рассказали на канале.

Рассаду поливают этой подкормкой по одной столовой ложке один раз в неделю.

Смотрите видео - Как правильно подкармливать рассаду:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

