Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправить

Иногда рассада вытягивается. И самая частая причина этого явления - нехватка освещения. Как остановить рост рассады и сделать ее крепкой, разобрался Главред.
Ошибки при выращивании рассады
Обычно рассаду начинают высаживать в феврале-марте, когда световой день составляет всего 6-8 часов. Для формирования крепкого стебля с требуется не менее 10-12 часов. Таким образом, если не обеспечить дополнительное освещение при помощи фитолампы, то рассада, скорее всего будет вытягиваться.
Загущенность посевов - еще одна причина того, что рассада растет слабой. Если вы заготовили семян больше, чем могут вместить ваши рассадочные емкости, воспользуйтесь любыми подручными средствами – баночками из-под йогуртов, нижней частью пластиковых бутылок, одноразовыми стаканчиками.
Оптимальная температура прорастания семян – 22-24°. С появлением всходов ее нужно постепенно снизить до 14-16°. Весной рассаду можно выносить на открытый воздух, например, на балкон. Это отличный способ закаливания перед высадкой в открытый грунт.
Заболоченность грунта приводит не только к вытягиванию рассады, но и грозит таким заболеванием, как "черная ножка". Обязательно используйте рассадные емкости с дренажными отверстиями, а также сливайте лишнюю воду из поддонов.
Рассада вытягивается — что делать
Если рассада вытягивается, ее необходимо подкормить. На Youtube-канале Сад, огород ПРО утверждают, что натуральная подкормка поможет вырастить крепкие саженцы даже без досвечивания.
"Для подкормки даже ничего не нужно покупать. Все необходимое есть у нас дома. Такая рассада в будущем даст хороший урожай, а самое главное - не будет болеть", - рассказали на канале.
Садовод утверждает, что благодаря этой подкормке у рассада не только прекращает вытягивается. Кроме того, у нее образуется хорошая корневая система.
Эта подкормка универсальна и подходит на всех этапах роста и развития рассады. Также она подходит абсолютно для всех овощных культур, в том числе томатов, перца, огурцов.
Для приготовления подкормки понадобится 500 мл горячей воды, в которую нужно добавить одну чайную ложку самого обычного гороха, который найдется дома абсолютно у каждого.
Горох содержит в себе большое количество полезных для молодой рассады микро- и макроэлементов, аминокислоты, полезные белки, минералы, витамины группы B, витамины группы Е, витамин С, калий, кальций, магний, фосфор и многое другое.
Также нам понадобится буквально одна капелька йода. Превышать эту концентрацию нельзя, иначе вместо пользы есть риск сжечь корни.
Все ингредиенты нужно перемешать и настаивать двое суток, чтобы все полезные витамины, минералы могли перейти из гороха в воду и получился очень ценный и питательный для рассады эликсир.
"Именно благодаря такому уникальному эликсиру рассада у вас будет жирнее, с плотными листочками и с мощной корневой массой", - рассказали на канале.
Рассаду поливают этой подкормкой по одной столовой ложке один раз в неделю.
