Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

На выходных, 21 и 22 февраля, в Харькове не будет сильных осадков, но на дорогах будет гололед. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В частности, в Харькове в субботу днем, 21 февраля, не будет сильных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. На дорогах прогнозируют гололед.Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
В Харьковской области субботний день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Местами возможна изморозь. На дорогах сохранится гололед. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем от 0 до 5° мороза.
В воскресенье, 22 февраля, в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12 – 17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 21 февраля погода будет без осадков.
"В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер западный, 1, 5 м/с.
Ближайшей ночью столбики термометров покажут -6° ... -8°. Температура воздуха днем 21 февраля будет -3° ... -4°.
В Харькове днем 22 февраля небо ненадолго станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков.
Кстати, в Харьковском горсовете говорят: из-за сложных погодных условий КП "Дорремстрой" в течение недели работало в усиленном режиме.
"За этот период с улиц Харькова бригады вывезли более 8 тысяч куб. м льда и снега", - рассказали в мэрии.
Отмечается, что ежедневно работали более 1,8 тысячи дворников и около 200 единиц спецтехники.
"Они очищают от снега и льда магистрали, дворы многоквартирных домов, внутриквартальные проезды и пешеходные зоны, а также обрабатывают их противогололедными материалами", - добавили в горсовете.
Как сообщал Главред, в Житомирскую область идет очередное похолодание. Ближайшие три дня регион будет переживать резкие температурные колебания - от 20° мороза до плюсовых значений и дождя.
Последние выходные февраля в Днепре обещают быть облачными, но спокойными. Хотя ночные морозы еще будут напоминать о зиме, днем температура уверенно приблизится к отметке "ноль".
В первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла — столбики термометров будут показывать -1°C…+2°C.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
