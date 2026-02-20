Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

Виталий Кирсанов
20 февраля 2026, 22:02
38
Из-за сложных погодных условий харьковские коммунальщики всю неделю работали в усиленном режиме.
Какая погода будет в Харькове на выходных
Какая погода будет в Харькове на выходных / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Кратко:

  • За неделю с улиц Харькова вывезли более 8 тысяч куб. м льда и снега
  • На выходных в Харькове не будет сильных осадков

На выходных, 21 и 22 февраля, в Харькове не будет сильных осадков, но на дорогах будет гололед. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В частности, в Харькове в субботу днем, 21 февраля, не будет сильных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. На дорогах прогнозируют гололед.Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

видео дня

В Харьковской области субботний день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Местами возможна изморозь. На дорогах сохранится гололед. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем от 0 до 5° мороза.

В воскресенье, 22 февраля, в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12 – 17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 21 февраля погода будет без осадков.

"В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 1, 5 м/с.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут -6° ... -8°. Температура воздуха днем 21 февраля будет -3° ... -4°.

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных
Фото: sinoptik.ua

В Харькове днем 22 февраля небо ненадолго станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков.

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных
Фото: sinoptik.ua

Кстати, в Харьковском горсовете говорят: из-за сложных погодных условий КП "Дорремстрой" в течение недели работало в усиленном режиме.

"За этот период с улиц Харькова бригады вывезли более 8 тысяч куб. м льда и снега", - рассказали в мэрии.

Отмечается, что ежедневно работали более 1,8 тысячи дворников и около 200 единиц спецтехники.

"Они очищают от снега и льда магистрали, дворы многоквартирных домов, внутриквартальные проезды и пешеходные зоны, а также обрабатывают их противогололедными материалами", - добавили в горсовете.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирскую область идет очередное похолодание. Ближайшие три дня регион будет переживать резкие температурные колебания - от 20° мороза до плюсовых значений и дождя.

Последние выходные февраля в Днепре обещают быть облачными, но спокойными. Хотя ночные морозы еще будут напоминать о зиме, днем температура уверенно приблизится к отметке "ноль".

В первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла — столбики термометров будут показывать -1°C…+2°C.

Читайте также:

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.

Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова погода Погода в Украине новости Харьковщины Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Погода Харькова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

22:35Украина
Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

22:26Война
В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

21:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Последние новости

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

22:26

Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

22:26

Как избавиться от пыли в доме надолго: простые способы, которые работаютВидео

22:02

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
21:43

Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания

21:24

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

20:56

Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца и судьбе его творческого наследия

20:45

Головоломка для гениев: лишь единицы найдут рыбу среди осьминогов за 45 с

Реклама
20:40

Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

20:29

"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийствФото

20:17

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

20:00

Пассажиры самолета делают это постоянно: эксперт указал на опасность

19:49

Три знака зодиака окажутся на пике успеха уже совсем скоро - кто они

19:46

Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

19:39

Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думалиВидео

19:11

Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

19:10

Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоятьВидео

19:10

Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"мнение

18:55

"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

Реклама
18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

16:57

"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

16:36

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

16:35

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:23

Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

16:17

Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

16:00

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

15:51

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

15:47

"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

15:25

Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

15:24

Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

15:19

Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

15:18

Как понять, что перед вами аморальный человек: 7 неочевидных признаков

Реклама
15:14

У Лукашенко осталось меньше 5 лет: дипломат объяснил, что РФ сделает с диктатором

14:58

Украинцам рассказали, какие части мяса вкуснее и дешевле чем филе и вырезка

14:39

Когда рождаются люди, имеющие особую миссию: они избраны Вселенной

14:21

Остались последние самые морозные ночи: синоптик сделала приятный прогноз

14:09

Почему жадные мужчины не способны любить: психолог раскрыла суть "скряги"

14:04

"Хочу уйти в неизвестность": Мelovin сделал тревожное заявление после расставанияВидео

13:51

Можно ли есть творог каждый день: диетологи предупредили об одном рискеВидео

13:45

Тайна под полом: девушка нашла нечто необычное в закрытом магазинеВидео

13:32

Пленки для телевидения, а не для суда, – экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

13:10

Учитель взорвал Сеть, назвав топ-3 признака педагога "советской закалки"

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять