Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

Из-за сложных погодных условий харьковские коммунальщики всю неделю работали в усиленном режиме.

За неделю с улиц Харькова вывезли более 8 тысяч куб. м льда и снега

На выходных в Харькове не будет сильных осадков

На выходных, 21 и 22 февраля, в Харькове не будет сильных осадков, но на дорогах будет гололед. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В частности, в Харькове в субботу днем, 21 февраля, не будет сильных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. На дорогах прогнозируют гололед.Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

В Харьковской области субботний день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Местами возможна изморозь. На дорогах сохранится гололед. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем от 0 до 5° мороза.

В воскресенье, 22 февраля, в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12 – 17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 21 февраля погода будет без осадков.

"В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 1, 5 м/с.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут -6° ... -8°. Температура воздуха днем 21 февраля будет -3° ... -4°.

В Харькове днем 22 февраля небо ненадолго станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков.

Кстати, в Харьковском горсовете говорят: из-за сложных погодных условий КП "Дорремстрой" в течение недели работало в усиленном режиме.

"За этот период с улиц Харькова бригады вывезли более 8 тысяч куб. м льда и снега", - рассказали в мэрии.

Отмечается, что ежедневно работали более 1,8 тысячи дворников и около 200 единиц спецтехники.

"Они очищают от снега и льда магистрали, дворы многоквартирных домов, внутриквартальные проезды и пешеходные зоны, а также обрабатывают их противогололедными материалами", - добавили в горсовете.

