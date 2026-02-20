Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все больше

Этих хищников в Украине раньше почти не знали.

Где в Украине живут шакалы / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

В Украине есть множество диких животных, которых все знают и, вероятно, видели. Однако некоторые из них начали распространяться по территории нашей страны с необычайной скоростью.

Главред решил разобраться, какие хищники распространяются по Украине.

Каких хищников стало больше в Украине

Автор канала "Характерник" в своем видео рассказал, что хищники, которых в Украине почти не знали, теперь стремительно расширяют свою территорию.

По его словам, это шакалы, которых становится все больше.

Где когда-то жили шакалы

Мужчина отмечает, что несколько десятилетий назад шакалы в Украине были редкими. В основном они обитали на юге и востоке. Но с 2000-х годов их ареальная зона значительно расширилась.

"Сначала шакалы жили у Черного и Азовского морей, а затем распространились вглубь страны, в центр и на запад", - говорится в видео.

Чем питаются шакалы

Шакалы чрезвычайно всеядны и приспособлены к различным условиям. Питаются мелкими грызунами, птицами, рептилиями. Не прочь полакомиться остатками еды, а также едят фрукты и ягоды.

"Эта универсальность — главная причина их успеха в новых регионах", — говорит автор видео.

Представляют ли шакалы угрозу

Мужчина подчеркнул, что обычно шакалы избегают людей и не нападают. Однако они могут нападать на домашнюю птицу или мелких домашних животных. Ну и конечно, как все дикие животные, они могут быть переносчиками заболеваний, например бешенства.

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

