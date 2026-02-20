Невеста в пятый раз: Сандулеса ошеломила новостью о тайной свадьбе

Бывшая жена Иво Бобула нашла свое счастье в 67 лет.

Лилия Сандулеса - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лилия Сандулеса

Лилия Сандулеса вышла замуж

Кто муж Лилии Сандулесы

Украинская певица Лилия Сандулеса сообщила радостную новость — 67-летняя артистка нашла свою любовь и тайно вышла замуж. О своем пятом браке она рассказала в интервью Rostyslove Production.

По словам Сандулесы, знакомство с избранником произошло по-современному — через соцсети. Муж артистки был поклонником ее творчества. Спустя некоторое время пара решила тайно узаконить отношения. О решении Лилии вступить в пятый брак знали только самые близкие.

"Три года я замужем. Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в YouTube. Он слушал мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом встретились, и вот так. Кроме моей семьи, родных и друзей, никому не говорила", — рассказала артистка.

Лилия Сандулеса свадьба / фото: facebook.com, Лилия Сандулеса

Певица немного рассказала о новом супруге. Он немного старше Лилии и помогает ей чувствовать себя женщиной. Исполнительница решила не раскрывать их отношения публично, поэтому не публикует совместные фото и не называет имя мужа. Также Сандулеса лишь намекнула, как прошла ее пятая свадьба. Супруги решили устроить уютный праздник, о котором знали только близкие.

"Я люблю мужчин. Если что-то я хочу и только думаю об этом, а он уже говорит — ну это просто… На склоне лет, когда мы нашлись, я очень благодарна Богу. Он немножечко старше меня. Никогда не думала, что после стольких лет Боженька даст мне такого человека, который будет близок моей душе. Сейчас я чувствую себя просто женщиной — вот и все!", — призналась певица.

О персоне: Лилия Сандулеса Лилия Василевна Сандулесу (Сандулеса) — украинская певица и народная артистка Украины, сообщает Википедия. В 1992 году объединяется в дуэте с Иво Бобулом. Самыми известными песнями стали "А липи цвітуть" и "Берег любові". Дуэт много выступает за границей, где и выходит их компакт "Берег любові". После десяти лет совместной творческой, а затем и семейной жизни Сандулеса рассталась с Иво Бобулом.

