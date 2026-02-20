"Помойная тряпка": блогерша Верба разнесла сбежавшую Стужук

Украинка Юлия Верба жестко высказалась по поводу беглянки Стужук.

Верба разнесла блогершу Стужук / Коллаж Главред, фото Instagram/verbaaa, sofia_stuzhuk

Скандальная блогерша Юлия Верба, которая то и дело попадает в разные скандалы, поставила на место другую блогершу Софию Стужук, которая сбежала вначале полномасштабного вторжения РФ в Украину, продолжила сотрудничество с российскими брендами и делала странные заявления в духе "не все так однозначно".

Условно все началось с сильного похудения Вербы, которым она детально делилась в своих социальных сетях. Оказывается, Верба похудела на больше чем 20 килограмм и в связи с этим решила запустить свой марафон похудения.

София Стужук с мужем Антоном Левданским / фото: t.me/sofia_stuzhuk_official

Тоже самое в свое время делала и Стужук, с перерывами на роды в ванной, антивакцинаторскими заявлениями и поисками нового ухажера.

Теперь же Стужук, которая видимо пробовала разные способы на себе, решила прокомментировать похудение Вербы и написала комментарий о том, что Юлия похудела на специальных препаратах.

Юлия Верба поставила на место Стужук / Фото Instagram/verbaaa

"От кого? От помойной российской тряпки? Там денег у нее заработать не получилось, там она никому не нужна (неценз. - авт.). И теперь она начинает бадаться в нашу сторону", — написала Юля.

Юлия Верба о Стужук / Скриншот Instagram/verbaaa

Блогерша добавила, что место Стужук в России. "Просто человек проигрался (неценз. - авт.). Очень жестко. Поставила ставку не на тех. Думала, нам здесь всем конец придет, а ее Россия будет процветать и она там будет топ-блогером. Но этого не произошло. А теперь она нервничает, что я сильнее и популярнее блогер, чем она, хотя когда-то она в Украине была первая. Усидеть на двух стульях не получилось", — добавила Верба.

О персоне: София Стужук Стужук София — блогерша, инфлюэнсер, бизнес-леди, сообщает my.ua. София транслирует в сети свою жизнь, ее основные темы — лайфстайл, отношения, здоровье. Однако специфика освещения последней темы у блогера заключается в том, что она часто критикует доказательную медицину, выступая за нетрадиционные методы. За это блогершу часто критикуют в Сети.

