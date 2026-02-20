Умер звезда "Эйфории" Эрик Дейн: что случилось

На момент смерти популярному актеру было всего 53 года.

Умер Эрик Дейн / Коллаж Главред, фото скриншот

От какого заболевания умер Эрик Дейн

Что сказала его семья

Популярный американский актер Эрик Дейн скончался в возрасте 53 лет.

Как сообщает PEOPLE, Дейн стал звездой благодаря роли доктора Марка Слоана, также известного как МакСтими, в сериале "Анатомия Грей". Смерть Дейна произошла через 10 месяцев после того, как он публично объявил о своем диагнозе — боковом амиотрофическом склерозе (БАС), также известном как болезнь Лу Герига.

Дейн умер в четверг, 19 февраля, подтвердила семья актера. "С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дейн скончался в четверг днем ​​после мужественной борьбы с БАС", — говорится в заявлении семьи Дейна. "Он провел свои последние дни в окружении дорогих друзей, своей преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира".

Умер Эрик Дейн / Скриншот видео

"На протяжении всей своей борьбы с БАС Эрик стал страстным сторонником повышения осведомленности и исследований, полным решимости изменить жизнь других людей, столкнувшихся с той же проблемой. Его будет очень не хватать, и мы всегда будем с любовью помнить его. Эрик обожал своих поклонников и навсегда благодарен за проявление любви и поддержки, которую он получил. Семья просит о соблюдении конфиденциальности в это непростое время", - добавили родственники актера.

Дейн родился в Сан-Франциско в 1972 году. Его отец умер от огнестрельного ранения, когда ему было 7 лет. Он сказал, что, пока сам не стал родителем, никогда не осознавал, насколько "опустошительной" должна была быть эта потеря для него в детстве.

Умер Эрик Дейн / Скриншот видео

Он случайно попал в актерскую профессию. "В старшей школе я играл в водное поло, мой сезон был коротким, и меня в итоге уговорили сыграть Джо Келлера в фильме "Все мои сыновья". Совершенно серьезно. И я влюбился в это. Я подумал: это самое прекрасное чувство на свете!" — сказал он изданию Gulf Times.

Что такое БАС (боковой амиотрофический склероз) Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Выживаемость пациента после постановки диагноза составляет от 5 до 12 лет.

