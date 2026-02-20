РФ теряет шансы на победу в Украине, переговоры не спасут - The Economist

Любой мирный план вряд ли удовлетворит Россию. Мир может спровоцировать кризис в РФ.

​Путин оказался в ловушке собственной войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Страна-агрессор Россия теряет шансы на победу в Украине, а дипломатические переговоры не обеспечивают Кремлю выхода из кризиса.

Как пишет The Economist, "Владимир Путин оказался в тисках, которые сам же и создал".

"Шансы на то, что его армия в Украине добьется чего-то, что он мог бы назвать победой, уменьшаются. Многие ожидают, что мирные переговоры, продолжающиеся на этой неделе в Женеве, дадут ему выход, поскольку президент Дональд Трамп заставит Украину уступить территорию. На самом деле, этот путь к отступлению становится все менее вероятным. И даже если мирное соглашение будет заключено, последствия внутри России создадут угрозу экономической и политической нестабильности, разрушив планы Путина войти в число величайших царей в истории", - говорится в статье.

Первая проблема для президента России — это поле боя. Издание напоминает, что в Великой Отечественной войне, с июня 1941 по май 1945 года, Красная Армия продвинулась на 1600 км от Москвы до Берлина. В этой более продолжительной войне российские войска на Донбассе, где сосредоточен основной огонь, продвинулись всего на 60 км.

России не удалось нарастить достаточную боевую мощь, чтобы прорвать украинские линии обороны. А даже если это и произойдет, оккупантам будет трудно развить свой успех.

При нынешней траектории развития событий Путин не сможет это изменить.

"В первые три года Россия наращивала свою армию. К концу прошлого года она теряла больше людей, чем могла набрать. Армия плохо обучена, моральный дух низок, а уровень дезертирства выше, чем когда-либо. Starlink отрезал российские войска от контрабандных терминалов, которые они использовали для нанесения ударов. Собственное правительство отключило Telegram, который они использовали для связи на передовой", - говорится в статье.

The Economist отмечает, что Путину будет сложно увеличить количество и качество новобранцев. По данным аналитического центра Re: Russia, с июня 2025 года средний бонус за подписание контракта увеличился на 0,5 млн рублей, до 2,43 млн рублей (32 000 долларов). Затраты на всё это составляют 5,1 трлн рублей в год, что эквивалентно 90% дефицита федерального бюджета.

"Остальная экономика сокращается. Выплаты по долгам растут. Перспективы доходов от нефти неутешительны. Путин может наносить удары по украинским городам и энергосетям, чтобы подорвать моральный дух и экономику. Но одних лишь воздушных ударов вряд ли будет достаточно для капитуляции", - пишет издание.

Путин может полагать, что Европа отвернется от Украины, но поддержка в прошлом году возросла. Возможно, глава Кремля надеется, что Украина, страдающая от серьезной нехватки людских ресурсов и техники, переживет политический кризис или начнет испытывать нехватку истребителей и оружия раньше, чем это сделает Россия.

"Тем не менее, ставка Путина на крах Украины последние четыре года оказывалась проигрышной", - отмечают журналисты.

Почему Путин не соглашается на мир

Любой мирный план вряд ли удовлетворит Россию. Мир может спровоцировать кризис в России. РФ перенаправила так много ресурсов на оборону, на которую сейчас приходится 8% ВВП, что остальная экономика находится в упадке. Беззаконие режима и перспектива возобновления боевых действий отпугнут новых инвесторов. Задача перераспределения ресурсов от ведения войны к мирному процессу, включая поиск работы для солдат, возвращающихся с фронта, может привести к глубокой рецессии.

Политическая сторона вопроса тоже будет неприглядной. Недовольные ветераны дестабилизируют режимы, особенно в России, как это было до революции 1917 года и после войны в Афганистане в 1980-х годах.

"Путин не может отказаться от войны, но цена её продолжения растёт. Если его попытки нарастить боеспособность лишь ещё больше ослабят Россию, это может привести к кризису. Если же этого не произойдёт, Украина и Россия окажутся в ловушке конфликта", - говорится в публикации.

Что происходит с экономикой РФ

Как писал Главред, в эфире государственного радио РФ экономист Олег Сухарев откровенно заявил, что экономика России "в полушаге от рецессии", то есть значительного спада. Экономист утверждает, что за год отдельные отрасли в стране потеряли от 10 до 20% производства. Особенно сложная ситуация в металлургии, сельскохозяйственном секторе и машиностроении. Сухарев предупредил, что в 2026 году ситуация для россиян ухудшится, ведь "бюджет страны уже ничего вытянуть не может".

По прогнозу политического эксперта Тараса Загороднего, в 2026 году население страны-агрессора России ощутит откат к временам Советского Союза. В РФ, в частности, могут ввести карточную систему.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что экономика России стремительно падает. Россия не сможет выйти из такого состояния, если будет продолжать войну против Украины. А она будет воевать дальше, ведь у российского диктатора Владимира Путина и его клики просто нет другого выхода. Они не смогут объяснить прекращение войны россиянам.

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Россия фактически стала сырьевым придатком Китая и вынуждена импортировать бензин. Это все - результат точных украинских ударов по ее НПЗ.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Закончит ли РФ войну в 2026 году: прогноз разведки

Европейские разведслужбы скептически оценивают перспективы прекращения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональд Трамп о том, что мирное соглашение якобы "достаточно близко". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на беседы с руководителями пяти европейских спецслужб.

Источники издания заявили, что Москва не заинтересована в быстром завершении войны. Четверо из пяти собеседников считают, что Россия использует контакты с США для продвижения темы смягчения санкций и заключения выгодных экономических соглашений. Один из руководителей спецслужбы охарактеризовал недавний раунд переговоров в Женеве как "театр переговоров".

"Россия не стремится к мирному соглашению. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились", - заявил один из источников.

Среди этих целей, по его словам, - устранение президента Украины Владимира Зеленский и превращение страны в "нейтральную" буферную зону для Запада.

Другой представитель разведки подчеркнул, что Москва не испытывает острой необходимости в срочном мире, а ее экономика, по его оценке, не находится на грани краха.

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации.

